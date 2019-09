CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 11 Settembre 2019, 08:31

Multe sul parabrezza, auto rimosse, parcheggiatori non autorizzati allontanati dai luoghi di «lavoro». Non si può accusare la Polizia municipale di immobilismo e il mini bilancio degli ultimi giorni lo testimonia. Partiamo dalla coda: ieri mattina gli uomini guidati dal comandante Fioravante Bosco hanno identificato in piazza Risorgimento due persone che chiedevano denaro in cambio della millantata guardiania delle vetture in sosta. L'intervento ha riguardato l'area mercatale al termine di viale Mellusi e lo slargo dinanzi l'edificio ex Banca d'Italia, mete conclamate di habitué della vigilanza «non ufficiale».