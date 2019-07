CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 3 Luglio 2019, 08:19 - Ultimo aggiornamento: 03-07-2019 10:38

L'immobile non risulta accatastato. Non solo, non risulta neppure il certificato di agibilità. Sarebbe già grave per un edificio qualsiasi, ma se il complesso in questione è addirittura il tribunale le carenze sono di ben altra gravità. «Mancanza pressoché totale della documentazione richiesta», si legge nella nota di riscontro del Comune di Benevento.