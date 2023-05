Cosa fare a Benevento, il programma del fine settimana

Heikki Solin al Museo del Sannio

Da non perdere questo pomeriggio la conversazione "sulle avventure di un epigrafista" con il professor Heikki Solin in programma all’Auditorium del Museo del Sannio alle 17. Il professore emerito di letteratura latina all’Università di Helsinki inaugura oggi il ciclo di conferenze “per i 150 anni del Museo del Sannio (1873-2023): una nuova immagine per un nuovo centro di cultura”, progetto curato dal professor Marcello Rotili, coordinatore scientifico del Museo.

La filosofia di Fabrizio De André

Questo pomeriggio alle 16.30 nell'aula magna Palatucci, l’autore del libro "La filosofia di Fabrizio De Andrè" Simone Zacchini sarà accolto al liceo classico dai docenti e studiosi Teresa De Vito, Nicola Sguera, e con Amerigo Ciervo dell’Anpi Benevento e Mariantonica Coppola dell'officina Maria Penna per una discussione sull'antropologia del mondo marginale, in perenne lotta contro il potere e il centro dominato dall'economico, fino alla mitografia di una nuova cultura, leggera, pluricentrica, complessa, compassionevole.

Il progetto “Cantico”

Domani mattina alle 11.30 nell'Auditorium San Vittorino di Benevento si presenta il progetto di ricerca denominato "Cantico", realizzato da Innovaway SpA, università degli studi del Sannio, conservatorio statale di musica "Nicola Sala" di Benevento, Digitalcomoedia srl, EaiSoftware srl, Step srl, Meditel srl, Officina Rambaldi srl per la diffusione dell’opera lirica. Il percorso esperienziale verrà esposto da Pina Calzone di Innovaway, soggetto capofila del progetto.

Il ducato longobardo di Benevento

Sempre venerdì, alle 19, nella libreria Masone Alisei al terminal di Benevento, gli autori Alessio Fragnito – presidente dell’associazione Benevento Longobarda - e Vincenzo Antonio Grella presentano il loro lavoro sulla storia politica del ducato longobardo di Benevento. In oltre 600 pagine, la pubblicazione ricostruisce la storia dei Longobardi, partendo dalle origini mitiche, fino alla divisione del Ducato di Benevento in seguito alla guerra civile che si concluse nell'849, basandosi sulle numerose fonti storiche del periodo, alcune delle quali sono tradotte per la prima volta in italiano.

Il teatro dei burattini

L'associazione "Tanto per gioco" porta in scena al Piccolo Teatro Libertà MUDIBU - museo dei burattini - a Benevento, lo spettacolo "In attesa del silenzio" liberamente tratto dal racconto di Italo Calvino "Un re in ascolto".

Lo spettacolo, patrocinato dal Comune di Bn, in occasione del maggio dei libri, è consigliato ad un pubblico adulto ed è a ingresso libero. Dopo la messa in scena di venerdì ore 17 seguirà una visita guidata della collezione dei pupi di Antonio Tizzanino.

Racconti per ricominciare

Giunto alla sua quarta edizione, il Festival Teatrale "Racconti per ricominciare" si svolge in vari luoghi della Campania dal 23 maggio all'11 giugno. Tra le quattrodici location scelte non poteva mancare anche il capoluogo sannita: lo spettacolo della durata di un’ora circa intitolato "Ad armi corte”" - atto unico di Roberto Bracco – sarà messo in scena al teatro Mulino Pacifico, con la regia di Giovanni Meola e la produzione della Solot di Benevento, i giorni 26, 27, 28, 31 maggio e 1 giugno alle 18.45. In vendita anche online i biglietti per una commedia che fa sorridere per il paradossale conflitto tra due donne di estrazione sociale diversa, ma che fa anche riflettere, grazie allo sguardo aperto, ironico e tagliente dell’autore sui costumi del suo tempo.

Alessia Tondo in concerto

Sempre venerdì, in serata, il Sita Tour di Alessia Tondo, voce del Canzoniere Grecanico Salentino, arriva nel Sannio con la tappa di San Giorgio la Molara. L'appuntamento musicale è in programma alle 20.30 all'auditorium comunale.

Veglia di Pentecoste con l'arcivescovo

Sabato 27 maggio alle 21 nel Duomo di Benevento si celebra la veglia di Pentecoste, guidata dall'arcivescovo monsignor Felice Accrocca, per concludere il tempo liturgico pasquale con una Santa Messa molto intensa.

Latin Jazz Combo

Con il "Latin Jazz Combo" del Maestro Peppe Sannino proseguono gli appuntamenti domenicali di "Musica al Museo", la rassegna musicale di cui è direttore artistico il Maestro Debora Capitanio. Il Maestro Sannino, percussionista della Nuova Orchestra Italiana, sarà accompagnato da Emilio Silva Bedmar (sax), Antonio Perna (piano), Alfonso Camarota (bass) e Domenico De Marco (drums). Il concerto è previsto alle 20.30 al museo Arcos, in corso Garibaldi. Per info e prevendita biglietti contattare il 3457542984.

Gusto Italia in tour

Nel fine settimana torna al corso Garibaldi di Benevento la manifestazione itinerante gastronomica Gusto Italia in tour, rinviato per il cattivo tempo della settimana scorsa. Nella via pedonale dello shopping sorgeranno bancarelle e stand di rinomati produttori di ottime specialità alimentari e bravi artigiani provenienti da tutta Italia, con particolare attenzione alle aziende campane produttrici di salumi e formaggi irpini, sfogliatelle napoletane, dolci tipici, torroni ed un croccante realizzato al momento, per accontentare i palati di grandi e piccini.

