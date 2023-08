Sulle risorse destinate alle opere di mitigazione dell'impatto ambientale per la realizzazione dell'opera Alta velocità-capacità Napoli-Bari, i sindaci dei comuni sanniti interessati dall'attraversamento della ferrovia hanno mostrato una «compattezza laica», come l'ha definita Clemente Mastella. Tanto che ieri, a Palazzo Mosti, hanno deciso all'unanimità di chiedere un tavolo tecnico alla Regione Campania ed un incontro con Luca Cascone, presidente della commissione consiliare permanente Trasporti, Lavori pubblici e Urbanistica. L'obiettivo è di procedere alla determinazione dei criteri e dei requisiti per l'assegnazione delle somme del Fondo di sviluppo e coesione, anche alla luce della recente delibera adottata dal Cipess che ha tagliato fuori Avellino.

«Mi pare ci sia una compattezza laica da parte di tutti i sindaci ha dichiarato Mastella, coordinatore del vertice - che per l'ennesima volta hanno risposto alla mia richiesta di incontro per discutere del ristoro. Il rischio qual è? Che Avellino, tagliata fuori dall'Alta capacità, possa avere di più di Benevento in termini economici. Durante la riunione ho ribadito con molta forza che bisogna evitare fughe in avanti: ringraziare il parlamentare di turno non ha senso perché decide la Regione. E in questo momento, lo dico con molta schiettezza, non ho un rapporto ottimale con De Luca: siamo amici sul piano istituzionale ma non su quello politico. C'è, inoltre, una querelle in atto tra regioni e governo e i fondi non sono stati sbloccati. Pertanto chiederemo un tavolo tecnico a Palazzo Santa Lucia per illustrare le nostre esigenze».

Soddisfatti dell'incontro i primi cittadini presenti. Giovanni Caporaso, sindaco di Telese Terme, ha sottolineato la necessità di un incontro con la Regione anche per discutere del finanziamento delle varie progettualità: «C'è una volontà comune a spingere affinché questi fondi vengano trasferiti alla Regione, solo successivamente potremo partire con la progettazione. Più volte ci hanno sollecitati ad avere i progetti esecutivi, cantierabili per poter attingere ai finanziamenti ma alcuni comuni hanno difficoltà a sovvenzionare le progettazioni, anche questo dovremo stabilire con Napoli». «È stato un incontro utile ha sottolineato il sindaco di Dugenta, Clemente Di Cerbo -, ora dobbiamo accordarci con la Regione Campania che, ricevuti i sei miliardi di euro e organizzata tutta la procedura burocratica, dovrà pianificare insieme a noi quante risorse potrà mettere a disposizione per consentire ai Comuni interessati dal collegamento Alta velocità-capacità di ricevere i finanziamenti per il ristoro. È un passaggio non semplice ma va pianificato con Cascone e prima di lui con De Luca».

«Si è ripreso un discorso che era rimasto bloccato perché aspettavamo l'avvio dell'assegnazione dei fondi di sviluppo e coesione ha commentato il primo cittadino di Apice, Angelo Pepe - Credo sia indispensabile avviare un percorso con la Regione affinché si possano definire i criteri di assegnazione di queste risorse che Palazzo Santa Lucia si era impegnata a mettere a disposizione per il riammagliamento della viabilità e di tutto quanto necessario per la compensazione delle opere a farsi». «La questione non riguarda solo la ferrovia ma anche la viabilità ha sottolineato il sindaco diRaffaele Di Lonardo Gli interventi di mitigazione del danno ambientale devono essere realizzati in modo che il territorio non abbia pregiudizi rispetto alla normale quotidianità. Oggi è non solo un punto di partenza, ma anche di arrivo: la concertazione tra i vari sindaci ha già avuto come risultato quello di vedersi riconosciuta dal governo centrale, e dalla Regione successivamente, la possibilità di sostenere lo sviluppo delle singole aree attraverso queste opere. Auspico che i criteri individuati guarderanno globalmente al territorio». Al presidente Cascone sarà rappresentata anche l'opportunità di costituire una task force, composta da rappresentanti istituzionali e tecnici delle amministrazioni interessate, per redigere il documento utile a stabilire le linee programmatiche e procedurali funzionali all'attribuzione effettiva delle risorse.