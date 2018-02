Lunedì 5 Febbraio 2018, 09:57 - Ultimo aggiornamento: 05-02-2018 10:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Incendio alle quattro di stanotte all’ospedale Rummo di Benevento. Le fiamme, divampate al terzo e al quarto piano del padiglione dell’Emergenza, in un’area in ristrutturazione, sono state spente in tempi brevi dalle squadre dei vigili del fuoco, chiamati dai dipendenti dell’azienda. La zona interessata dal fuoco è stata isolata subito, grazie alla presenza delle porte di emergenza antifumo e antincendio. Nessun danno agli altri reparti, che infatti non sono stati evacuati, ma solo molta paura. Sul luogo sono intervenuti gli agenti della Squadra Mobile ed è proprio agli investigatori che spetta ora il compito di stabilire se si tratti di un incendio doloso, ipotesi avvalorata dal fatto che le fiamme si sarebbero sviluppate in due punti diversi.