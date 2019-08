Giovedì 29 Agosto 2019, 13:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Incendio al rione Ferrovia, a Benevento. Un sottotetto di un palazzo in cui erano in corso dei lavori ha preso fuoco provocando una colonna di fumo che ha allertato. I vigili del fuoco sono al lavoro da circa un'ora per spegnere il rogo che, assicurano, è sotto controllo. Sul posto anche la polizia e i vigili urbani.