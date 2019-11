Paura per un'anziana al rione Ferrovia, portata in ospedale

BENEVENTO - Paura e apprensione al rione Ferrovia nella serata quando il traffico si è paralizzato, e tanti curiosi si sono fermati in via Adelperga, per un intervento dei vigili del fuoco e del 118 in un'abitazione dove un'anziana non rispondeva. Dopo l'allarme fatto scattare da alcuni parenti, l'incursione dei caschi rossi con l'ausilio di una autoscala. Una volta entrati nell'appartamento, la donna è stata ritrovata a terra con delle ferite al capo e a una mano. E' stata trasportata in ospedale al Fatebenefratelli ma le sue condizion non destano preoccupazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA