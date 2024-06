Benevento, legalità e lotta all'uso di droghe: studenti a confronto con la Polizia

Proseguono gli incontri della polizia, organizzati dalla Questura di Benevento, con le scuole della provincia. Si è svolto in mattinata, presso la sala riunioni della Questura, un incontro con gli studenti dell'istituto di istruzione e formazione professionale «La Tecnica» del capoluogo per parlare di educazione alla legalità e contrasto all'uso di sostanze stupefacenti. Ha partecipato anche il questore Giovanni Nunzio Trabunella, il quale dopo i saluti ha illustrato ai ragazzi l'importanza della legalità e quindi del rispetto delle regole nella vita di tutti i giorni. A seguire la relazione del vice questore Flavio Tranquillo e del sovrintendente Giovanni Corda, i quali hanno approfondito alcuni temi relativi alla prevenzione del consumo delle droghe, soffermandosi non solo sugli aspetti giuridico-normativi che regolamentano l'utilizzo e lo spaccio delle sostanze stupefacenti ma anche sui drammatici effetti che l'uso di tali sostanze psicotrope può causare alla salute dei ragazzi.

Numerose le domande poste ai relatori da parte dei ragazzi, che attraverso il confronto hanno potuto sviluppare una maggiore consapevolezza sui rischi a cui sono esposti e conoscere le possibili azioni di prevenzione del fenomeno che possono essere da loro intraprese attraverso una collaborazione attiva con le forze di polizia.