Domenica 19 Maggio 2019, 14:00

Via alla campagna di campionamenti nei pozzi dell'area Asi. Le analisi delle acque, finora, hanno riguardato quelle delle cavità di alcune aziende, la «Leonardo Spa» in primis, poi di altri stabilimenti, ivi incluse le industrie che, per il loro ciclo produttivo, non utilizzano i pozzi. Da domani, le indagini interesseranno l'area a valle dell'azienda, la «Leonardo», che ha denunciato la presenza oltre i limiti del cromo totale e del cromo esavalente, ma pure il lato opposto, quello circostante Minicozzi e Imeva. Campagna alla quale prenderà parte la stessa azienda che, in ottemperanza alle richieste degli enti e autorità competenti sanitarie e ambientali, ha manifestato la disponibilità a effettuare anche campionamenti in 7 pozzi esterni. Le indagini, quindi, si allargano all'esterno degli stabilimenti al fine di verificare l'estensione dell'inquinamento e quale falda potrebbe essere interessata. Essendo un metallo pesante, il cromo precipita, pertanto la maggiore concentrazione la si trova a quote profonde. All'interno della «Leonardo Elicotteri», per il Pozzo 1 sta continuando l'emungimento con contestuale avvio a smaltimento delle acque, come prima misura di emergenza per contenere la diffusione dei contaminanti. Ovviamente, nel rispetto del Fir, il Formulario identificativo del rifiuto che serve a garantirne la tracciabilità, una sorta di «bolla di accompagnamento» che recherà le firme di produttore, trasportatore e smaltitore. Inoltre, la «Leonardo» ha conferito incarico a una ditta specializzata per la verifica della tenuta dei pozzetti intermedi per l'invio delle soluzioni esauste dal reparto galvanico all'area di stoccaggio/depuratore, delle vasche/bacini di contenimento e l'azienda provvederà a estendere il controllo anche alle condotte di adduzione alle predette vasche.