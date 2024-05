Benevento, il Viminale dà l'ok al finanziamento anti-infiltrazioni a Santa Sofia

«Potremo effettuare un intervento decisivo per eliminare le infiltrazioni d'acqua piovana e di umidità in risalita nella Chiesa di Santa Sofia. Il Ministero degli Interni mi ha comunicato la disponibilità a finanziare l'intervento di manutenzione straordinaria con le risorse del Fondo Edifici Culto». Così, in una nota, il sindaco di Benevento Clemente Mastella. Che aggiunge: «Ringrazio il ministro Matteo Piantedosi e la sua struttura tecnica per aver compreso con sensibile immediatezza l'importanza di un'operazione di salvaguardia di un sito monumentale tra i più pregevoli e che è patrimonio mondiale dell'umanità».

«I lavori che il nostro settore tecnico ha quantificato in 500mila euro consentiranno così di tutelare gli splendidi affreschi di Santa Sofia e potranno iniziare non appena avremo stipulato apposita convenzione con la Soprintendenza, con la quale coopereremo, come in tutti gli altri casi, dall'inizio alla fine, concordando anche le modalità tecniche dell'intervento», sottolinea sempre il primo cittadino del capoluogo.