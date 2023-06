Chiusura vicina per il ponte San Nicola. Il tavolo tecnico-politico svoltosi tre giorni fa in Comune ha accertato la assoluta irrinunciabilità della interdizione completa al traffico del "Morandi" beneventano. Chiusura che si renderà necessaria probabilmente già entro fine mese, così da consentire alla ditta aggiudicataria (la Opus srl) di intervenire sui cassoni centrali in calcestruzzo armato precompresso, caratteristica peculiare delle opere progettate dall'ingegnere passato tristemente alla storia per la tragedia di Genova.

Ma le indagini sul crollo dela quello che viene considerato uno dei maestri dell'ingegneria nazionale del ventesimo secolo: non le caratteristiche costruttive, ma la mancata manutenzione furono la causa di quanto accadde il 14 agosto 2018. Da allora in tutta Italia sono scattate verifiche mirate. Non ha fatto eccezione Benevento, coinvolta dalla problematica per la comune paternità progettuale. Nell'immediatezza del crollo in Liguria, il sindaco Clemente Mastella dispose la chiusura del ponte che collega la zona orientale della città al centro. Accertamenti sullo stato di conservazione del manufatto e sulla sua transitabilità furono poi eseguiti da una commissione formata da professionisti di fama: Edoardo Cosenza, Pietro Moretti, Maria Rosaria Pecce. Il team chiuse i lavori di verifica nel 2019 certificando la transitabilità per gli automezzi con massa inferiore alle 20 tonnellate, e disponendo la realizzazione di interventi manutentivi nel breve periodo. Limitazione tutt'oggi vigente.

Ma presto potrebbero scattare misure più drastiche, come anticipa Mastella: «Nei giorni scorsi c'è stato un primo vertice con i tecnici, ne seguiranno altri. I professionisti ci hanno già anticipato che non ci sono alternative alla chiusura totale del ponte per il tempo necessario a mettere in sicurezza il corpo centrale dell'impalcato. Nei cassoni contenenti sabbia si sono depositate infiltrazioni d'acqua che non riescono a defluire completamente. Urge intervenire perché la situazione, per come ci è stata rappresentata, non consente ritardi. Prima si avviano i lavori, prima potremo restituire il ponte alla cittadinanza in totale sicurezza. Non possiamo e non vogliamo consentirci un'altra Genova, occorre intervenire cautelativamente».

Chiusura che sarà formalizzata nei dettagli con ordinanza e che certamente non farà fare salti di gioia a quanti, numerosi ogni giorno, utilizzano il viadotto: «Siamo consapevoli che qualche disagio ci sarà - ammette il primo cittadino -. Ma posso garantire che sono state tentate tutte le opzioni alternative alla chiusura. I tecnici hanno escluso categoricamente la possibilità di un transito alternato o gestito con impianto semaforico temporizzato. Verificheremo se sarà lasciata libera almeno la corsia pedonale. Ho proposto che si possano eseguire turni di lavoro notturno così da abbreviare i tempi, ma bisogna considerare anche la conseguente lievitazione dei costi. Garantisco che si farà ogni sforzo per riaprire quanto prima il ponte al traffico, ma occorrerà qualche mese. Partiremo rapidamente per sfruttare il periodo di chiusura scolastica. Il cronoprogramma esatto sarà stilato all'esito dei nuovi confronti con la parte tecnica che ci saranno nei prossimi giorni». Palazzo Mosti vorrebbe provare a limitare lo stop ai mesi estivi, ma chiaramente l'ultima parola spetta ai tecnici.

Va comunque puntualizzato che nell'immediato non esiste alcun rischio crollo per il ponte, sottoposto già negli anni scorsi ad accurate indagini dalle quali emerse, come rivela la relazione del team progettuale, «un certo deterioramento in alcuni punti della struttura dovuto all'azione degli agenti atmosferici, e in particolare delle acque di piattaforma, non sempre ben regimentate», ma al contempo si attestò che «le verifiche per carichi gravitazionali hanno evidenziato la potenziale capacità del manufatto, sotto le azioni del progetto (di manutenzione, ndr) di sopportare anche i severi sovraccarichi accidentali previsti dalle norme tecniche di costruzione del 2018». Con una ulteriore chiosa da tener ben presente: «Tutto ciò, tuttavia, se non si dovesse tener conto della perdita di efficienza dell'opera a causa del degrado dovuto all'invecchiamento ed al deterioramento». L'opera progettata da Morandi fu realizzata per conto di Anas tra il 1955 ed il 1956, quasi 10 anni prima del ponte di Genova, rappresentando uno dei primi esempi di precompressione a cavi scorrevoli d'Italia. Un "tagliando" a 70 anni appare dunque inevitabile.