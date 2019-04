Lunedì 29 Aprile 2019, 14:33

Mercoledì primo maggio ci sarà un nuovo stop alla circolazione dei veicoli a motore a Benevento. Il provvedimento è stato disposto con ordinanza sindacale per lo sforamento dei valori di PM 10 e PM 2,5. Dalle ore 9 alle 13 saranno istituiti i seguenti punti di chiusura: contrada Piano Morra incrocio con viabilità di collegamento area stadio Vigorito; via Napoli incrocio sul ponte Fiume Sabato (direzione centro), con presidio corpo polizia municipale; via Torre della Catena incrocio con via Appio Claudio (direzione rione Libertà); via Torre della Catena incrocio con corso Dante (direzione centro); via Posillipo incrocio con via Agilulfo (direzione corso Dante); corso V. Emanuele (direzione centro) con presidio polizia municipale; via San Pasquale incrocio con via Tiengo (direzione Arco Traiano); via San Pasquale incrocio con via Dei Longobardi (direzione Arco Traiano); via Cupa Ponticelli incrocio con Rotonda Ponticelli con presidio polizia municipale; via Guglielmo di Tocco incrocio con via Schipa; via Mustilli incrocio con Rotonda delle Scienze con presidio polizia municipale; via Nicola Sala incrocio con Rotonda Delle Scienze; via Rotili incrocio con sottopasso via Goldoni (direzione via Pirandello); via M. Vetrone incrocio con via Pietro Nenni; rotonda Meomartini incrocio con via Meomartini (direzione viale Mellusi); viale Mellusi incrocio con via Meomartini con presidio polizia municipale; via Delle Puglie incrocio con via Avellino con presidio polizia municipale.Dalle ore 15 alle 19 saranno, invece, i punti di chiusura saranno: contrada Piano Morra incrocio con viabilità di collegamento area stadio Vigorito; via Napoli incrocio sul ponte Fiume Sabato (direzione centro); via Torre della Catena incrocio con via Appio Claudio (direzione rione Libertà); via Torre della Catena incrocio con corso Dante (direzione centro); via Posillipo incrocio con via Agilulfo (direzione corso Dante); corso V. Emanuele (direzione centro); via San Pasquale incrocio con via Tiengo (direzione Arco Traiano); via San Pasquale incrocio con via dei Longobardi (direzione Arco Traiano); via Cupa Ponticelli incrocio con rotonda Ponticelli; via Guglielmo di Tocco incrocio con via Schipa; via Mustilli incrocio con rotonda delle Scienze; viale Mellusi, incrocio con De Caro (direzione viale Mellusi); via Calandra, incrocio con via De Caro (direzione via Calandra); via Delle Puglie incrocio con via Avellino. Saranno esclusi dal divieto i mezzi pubblici, di soccorso e d'emergenza, i mezzi delle forze di polizia, le autovetture elettriche e a gas, le biciclette a pedalata assistita, le auto Euro 5 ed Euro 6 e veicoli con permesso disabile che avranno il disabile a bordo, oppure muniti del solo cartellino che devono andare a prendere la persona disabile (con autocertificazione a bordo). I soggetti esclusi dal divieto (eccetto gli autobus urbani) dovranno utilizzare per il passaggio solo i varchi presidiati.