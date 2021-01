Il giallo delle polveri sottili ha una soluzione: il colpevole numero uno dell'inquinamento sono i caminetti. Già, proprio i suggestivi e insospettabili focolari domestici, simbolo del consesso familiare. Un verdetto pressoché inappellabile scaturito dal vertice svoltosi ieri in videoconferenza tra Comune e Regione. L'appuntamento si inserisce nella procedura di partecipazione propedeutica all'approvazione del «Piano di tutela per la qualità dell'aria» della Campania.

Consulenti della Regione nella stesura del documento gli esperti della Techne consulting di Roma: «Abbiamo realizzato un inventario regionale delle fonti di emissione - spiega il direttore tecnico Carlo Trozzi -. Sono stati presi in esame oltre 200 possibili agenti dell'inquinamento atmosferico sulla base dei più avanzati standard nazionali e internazionali in materia. I dati raccolti sono stati incrociati con quelli resi disponibili dalle banche dati dell'Istat e dell'Ispra. Sono scaturite analisi specifiche per le diverse aree geografiche della Campania». Il quadro per la provincia sannita e in particolare per il capoluogo è quello ormai noto: «Benevento - afferma Trozzi - ha un problema significativo di polveri sottili Pm 10. Come rilevato anche in altri comprensori regionali analoghi e sulla scorta dei modelli inventariali acquisiti, possiamo affermare che la principale causa di tale problematica, per la componente antropica, sia l'emissione di particolato da impianti di riscaldamento domestico. Camini tradizionali in primis, privi di qualsiasi strumento di abbattimento dei fumi. Per questo è auspicabile l'adozione di politiche per l'efficientamento degli impianti, sfruttando strumenti come il conto energia e similari. Una stufa a pellet di ultima generazione, ad esempio, produce solo il 10% delle emissioni generate da un camino. Gli impianti a combustibili fossili come il metano sarebbero ancor meno impattanti sul piano delle polveri sottili ma presentano criticità sul versante della produzione di gas serra ed è dunque opportuno non spingere su questa strada».

Al netto dei fattori meteo-climatici e degli elementi naturali, l'azione inquinante numero uno non sarebbe dunque il demonizzato utilizzo degli automezzi a motore ma l'innocente accensione del focolare. Disamina da prendere per vera chiaramente fino a prova contraria.

Per il Comune si pone adesso un tema: come favorire il ricambio del parco riscaldamenti per abbattere il più possibile le polveri sottili? «Alla luce del confronto con i funzionari regionali Cacciapuoti e Di Caprio e con la società di consulenza della Regione - anticipa il dirigente Gennaro Santamaria - vareremo misure per acquisire elementi di conoscenza sui quali poi innestare provvedimenti operativi. Il primo passo sarà un'ordinanza finalizzata all'emersione del quadro attuale degli impianti. Una autocertificazione che i cittadini dovranno presentare per permettere all'ente di appurare in quale misura sono presenti sul territorio comunale le tipologie considerate più inquinanti dai tecnici».

Si annunciano invece ancora tempi lunghi per il varo dei controlli domiciliari sulle caldaie per i quali è intavolata da tempo una discussione tra Palazzo Mosti e l'azienda Asea della Provincia: «Non si tratta di una decisione che si può assumere dalla sera alla mattina - spiega Santamaria - In città ci sono 24mila utenze potenzialmente coinvolte e la legge ci impone di non consegnarle sic et simpliciter a un operatore, ancorché specializzato e di proprietà pubblica come l'Asea. Stiamo studiando la forma giuridico-pratica più opportuna per raggiungere lo stesso obiettivo, l'avvio dei controlli, senza incorrere in criticità». Proseguirà anche la annunciata partnership con l'Università del Sannio: «I dati scaturiti dalla call conference - rivela il professor Francesco Pepe - sono in linea con quanto stavamo già mettendo in campo con il Comune: caratterizzazione delle polveri e monitoraggio territoriale ci forniranno un quadro puntuale delle emissioni».



