Polveri sottili, il ritorno a Benevento: l'ultima settimana nel segno della mal'aria

Nuova impennata delle polveri sottili e addio al vantaggio accumulato. Quanto accaduto nell'ultima settimana potrebbe aver vanificato l'andamento virtuoso verificatosi da inizio anno. Il condizionale è ancora d'obbligo a causa del perdurante black out della piattaforma Arpac dedicata alla pubblicazione dei bollettini. Ma è proprio dall'Agenzia regionale di protezione ambientale che arrivano aggiornamenti non confortanti: «Stiamo per pubblicare il resoconto sintetico relativo agli ultimi 15 giorni, in attesa che il portale riprenda la sua piena funzionalità dopo il grave attacco hacker - spiega Giuseppe Onorati, dirigente responsabile del Monitoraggio qualità dell'aria dell'Arpac -. Nella settimana appena conclusa, a Benevento si sono registrati diversi superamenti del valore massimo di Pm 10. Nella giornata di martedì avremo il dettaglio esatto ma dai riscontri già visionati siamo nell'ordine di 3 o 4 sforamenti del parametro giornaliero di 50 microgrammi per metro cubo d'aria». Un rialzo improvviso dopo mesi di tregua concessa dallo smog. L'ultimo sfondamento del tetto massimo di legge risale infatti ai primi giorni di agosto quando si registrò la violazione numero 15. Una quota ancora lontana dall'esaurimento del bonus annuo da 35 sforamenti consentito dalla generosa normativa nazionale. Ben più rigorosi i limiti fissati dall'Organizzazione mondiale della sanità che da anni raccomanda, inascoltata, di non superare i 20 microgrammi per metro cubo. Parametro quest'ultimo che porterebbe gran parte delle città italiane, Benevento compresa, a violare puntualmente la legge.

Andamento che nell'anno in corso era parso significativamente migliorato rispetto ai due raffronti più immediati. Con 15 superamenti registrati ufficialmente prima del blocco informatico, il 2022 si collocava a debita distanza dai 19 sforamenti del 2021, e ancor più dietro dei 24 censiti nel 2020. Identica invece la distribuzione dei veleni sul perimetro cittadino, con Santa Colomba che si conferma zona rossa dello smog cittadino davanti a via Mustilli (centro urbano) e Ponte Valentino (area industriale). Saldo virtuoso che il colpo di coda degli scorsi giorni sembrerebbe aver annullato.

Ma il trend virtuoso lungo 10 mesi merita una lettura esplicativa: «Benevento, come tutta la Campania, ha fatto registrare un significativo abbassamento del numero di giorni oltre il limite di legge - conferma Onorati - È accaduto perché quest'anno si sono avute molte giornate di tempo variabile e ventilato che alleviano il ristagno d'aria, una delle principali problematiche per Benevento. Inoltre ha inciso il protrarsi di condizioni di bel tempo con temperature elevate rispetto alla media stagionale, che hanno permesso agli utenti di ritardare l'accensione di riscaldamenti, caldaie a pellet e camini. Un miglioramento analogo a quello verificatosi ad Avellino dove hanno influito anche i divieti agli abbruciamenti agricoli».

E in tema di riscaldamenti, prosegue l'iter di predisposizione della macchina dei controlli affidata ad Asia dal Comune. Il tavolo tecnico istituito dalla municipalizzata con installatori e associazioni dei consumatori ha raggiunto l'accordo sul costo delle manutenzioni. Gli utenti che si avvarranno dell'elenco di tecnici certificati da Asia con il supporto di Claai e Cna pagheranno 80 euro per il controllo a impianti di riscaldamento di tipo tradizionale, 100 euro se si tratta di moderni sistemi a condensazione. Costo al quale si aggiungerà quello del bollino (18 euro) per l'autodichiarazione di avvenuta manutenzione. Saranno gli stessi tecnici a trasmetterlo ad Asia attraverso la piattaforma dedicata testata giovedì. Alla partenza delle attività mancano adesso il regolamento attuativo e la carta dei servizi che dovranno ottenere il via libera della giunta comunale, quindi potrà scattare la campagna di comunicazione. L'Asia consegnerà brochure agli utenti del servizio di igiene urbana attraverso gli operatori del porta a porta che si affiancheranno ai manifesti e alle informative on line.