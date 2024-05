Il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha incontrato stamane a Palazzo Mosti una delegazione dell'Ipa (International Police Association), guidata dal presidente Luciana Tramontano. Si tratta di un'associazione che raggruppa tutte le forze di polizia, presente in 68 Paesi del mondo e che conta 15mila iscritti in Italia e 600 in Campania. Il sereno e costruttivo colloquio tra la delegazione Ipa e il sindaco Mastella ha riguardato la prossima costituzione di un Comitato Irpinia-Sannio dell'International Police Association, che avrà sede proprio nel capoluogo.

Il primo cittadino di Benevento, come evidenziato in una nota, ha garantito massimo sostegno istituzionale, mentre l'Ipa ha assicurato che svolgerà in città attività formative e darà supporto per attività di carattere sociale e di pubblica utilità.