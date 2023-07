«Apriremo lo stadio Vigorito ai concerti». Poche parole, chiare, nette, che lasciano poco spazio all'immaginazione. Il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha deciso qual è la direttrice da seguire: «Non abbiamo nulla in meno di Cava de' Tirreni, di Eboli. Lì fanno decine di concerti, perché non possiamo farli noi?».

La sua proposta non è stata ancora partorita e già ci sono polemiche, come mai?

«Leggo interpretazioni singolari sulla mia proposta di effettuare nello stadio quattro, cinque concerti durante l'anno. Tra l'altro compatibilmente con le partire del Benevento calcio. Lo fanno tutti: a Napoli al Maradona, a Salerno all'Arechi. Lo faremo anche noi. Credo che sia un'occasione per tutta la città».

Come nasce questa idea?

«Negli ultimi tempi mi sono giunte richieste al riguardo. C'è chi si propone per organizzare eventi ed utilizzare impianti di maggiori dimensioni. Sarà un di più per l'economia locale. Tutte le altre idee su questo mio intendimento sono noiose e chiacchiere da villaggio. Non mi pare che ci siano contrapposizioni di alcun genere: né con altri stadi, né con altri territori, né contrapposizioni interne in città. Chiunque ci vuole vedere altro è fuori strada. È un modo per utilizzare spazi per fare grandi concerti quando la squadra non gioca, soprattutto nel periodo estivo. Mi pare ovvio che questo creerà, portando in città migliaia di persone, un beneficio non solo economico ma anche di immagine. Un indotto positivo per il tessuto sociale economico di Benevento. Questa è la mia idea e questo è lo spirito con il quale si sponsorizza un progetto del genere».

Un'apertura di questo tipo non c'è mai stata negli ultimi anni, perché adesso?

«Probabilmente in passato avendo una squadra che giocava in A, poi in B, si aveva paura che ci potessero essere ripercussioni sul manto erboso. Invece come abbiamo visto anche a Napoli, se gli eventi si organizzano con raziocinio, il terreno di gioco può non subire danni. Vuole sapere perché adesso? È un processo, quello che attiene alla possibilità di poter effettuare grandi eventi canori negli stadi italiani e stranieri, che si è accelerato negli ultimi tre anni»

Ci sono già società o organizzazioni interessate, che lei ha già sentito? Il Mattino è a conoscenza di un fondo straniero che si sarebbe proposto...

«Si sono fatti avanti alcuni: valuteremo se le offerte che sono arrivate siano quelle giuste, va verificata con attenzione la fattibilità economica, se sono combacianti con il rispetto di tutte le clausole e le assicurazioni che vengono sottoscritte proprio nel rispetto dello stadio. Secondo me si può entrare in questo circuito. Il tutto a partire dal prossimo anno».

Mi perdoni se insisto: ma il fondo straniero?

«Si sono proposti è vero, adesso dobbiamo capire chi sono, che intenzioni hanno, le documentazioni, capire se effettivamente sono esperti in grandi eventi, insomma non vogliamo problemi. Ci vogliono le fideiussioni adeguate e c'è tempo per verificare tutto questo. La cosa importante è capire che la strada che abbiamo intrapreso è quella corretta. Non si crea nessun problema alla squadra. Non ci sono perplessità».

Sembra quasi che voglia lanciare un messaggio a qualcuno, magari critico con la sua scelta di aprire il Vigorito ai concerti. È così?

«Qualche facinoroso che si è divertito domenica sera (quando si è tenuta la presentazione delle nuove maglie del Benevento allo stadio, ndr) ha prospettato questa mia idea come fosse in contrasto con la squadra. Ma non è così. È una traiettoria economica che fa solo bene a Benevento. Pensiamo ad un grande artista che viene qui per il suo concerto, gira per la città, fa promozione della nostra terra. Poi c'è chi critica per il gusto di farlo: ovvero quelli che hanno una devianza mentale nei confronti del mio operato, a prescindere. Ci sono persone che non vogliono che questa cosa si faccia. Non vogliono in sostanza il bene della città. Io invece lavoro per questo. Portare i grandi concerti nel nostro territorio è interesse di tutti: io voglio il bene di Benevento del resto non mi interessa».