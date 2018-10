CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 19 Ottobre 2018, 11:30

Un patrimonio di inestimabile valore l'Hortus Conclusus. L' installazione dell'artista sannita Mimmo Paladino, uno dei massimi esponenti della Transavanguardia Italiana, realizzata in uno degli orti del Convento San Domenico nel centro storico di Benevento, ospita opere di grande pregio: il Cavallo di bronzo, gli Elmi, lo Scudo, le Fontane, l'Ombrello capovolto. Se il prossimo consiglio approverà, passeranno finalmente nella disponibilità del Comune di Benevento al costo simbolico di un solo euro. A trent'anni dall'approvazione, a 26 dalla realizzazione dei monumenti bronzei, Paladino vedrà regolarizzata la sua donazione, ponendo fine a una querelle durata pure troppo.La volontà del maestro non è stata mai in discussione, intendendo regalare alla sua terra testimonianze indelebili della sua arte apprezzata da decenni in tutto il mondo. Dopo infruttuosi tentativi, stavolta il trasferimento dei beni sembra destinato a concludersi con soddisfazione di tutti. L'amministrazione Mastella, dunque, dimostra interesse per l'acquisizione delle opere, in quanto la destinazione dello spazio a finalità pubbliche prefigurano un indubbio vantaggio per la comunità locale dal punto di vista culturale e artistico.