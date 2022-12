Investito 51enne beneventano su viale Mellusi dopo scontro tra due auto

Attimi di paura per un 51enne beneventano investito questo pomeriggio sul viale Mellusi, zona particolarmente trafficata in città. L'uomo, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali è stato colpito di "rimbalzo" in seguito al tamponamento tra due autovetture, una Fiat Panda e una Citroen C3.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia municipale, per tutti i rilievi del caso, e il personale del 118, per prestare soccorso al malcapitato uomo, che fortunatamente non ha subito gravi conseguenze.