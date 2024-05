In seguito all'aumento del numero di ispettori assegnati al Sannio, avvenuto nello scorso dicembre, si è registrato anche un incremento dei controlli nei cantieri edili: 75 nel primo trimestre dell'anno in corso. Il dato è stato reso noto dal direttore dell'Ispettorato territoriale del Lavoro Francesco Damiani nella riunione svoltasi in Prefettura del tavolo di lavoro, istituito in seno alla Conferenza permanente dal prefetto Carlo Torlontano. Al vertice hanno preso parte anche il referente Inps, il direttore del Servizio igiene e medicina del lavoro dell'Asl, il responsabile Inail, il referente Ance e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria.

APPROFONDIMENTI Maddaloni, ok ai progetti Pnrr avviati nell'area Zes: “liberati” i fondi Benevento, alcol venduto a minorenni, sospesa attività a un locale Benevento, lavori all'ospedale Rummo: interventi a rilento per la terapia intesiva

Esaminati i dati relativi agli esiti dei controlli effettuati nel corso del 2023 presso 172 cantieri edili dislocati in diversi centri del Sannio. I dati, attraverso grafici che riportano le maggiori infrazioni riscontrate e la normativa violata e disapplicata, evidenziano che le trasgressioni principali riguardano l'inosservanza delle norme relative ai lavori in quota, le piattaforme di lavoro, i ponteggi e le opere provvisionali e la viabilità in cantiere.