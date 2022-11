Curioso episodio questa mattina in via Sandro Pertini. Il conducente di una Opel Astra, molto probabilmente per un errore di valutazione, sbagliando entrata, ha imboccato le scalinate che conducono all’ingresso dell’istituto comprensivo Giovanni Pascoli di Benevento.

Molti i passanti che si sono fermati a vedere l’insolita scena.

Sul posto sono intervenuti i caschi bianchi della polizia Municipale, che hanno avviato tutti gli accertamenti del caso. L’incidente, fortunatamente, è avvenuto dopo il suono della prima campanella, quando nel piazzale antistante ogni giorno si ritrovano centinaia di bambini, ragazzi e docenti.

Secondo le prime ricostruzioni, il conducente della station wagon ha commesso un errore di distrazione alla guida. Nessun ferito ma solo tanto spavento per un episodio mai avvenuto prima.