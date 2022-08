Benevento, la madre gli nega il bancomat lui la colpisce: finisce ai domiciliari

Chiede il bancomat alla madre e di fronte al rifiuto della donna l'aggredisce procurandole delle ferite. È accaduto nella notte tra sabato e domenica in un'abitazione del rione Ferrovia. L'autore dell'aggressione ha 41 anni; beneventano ed incensurato, è finito ora agli arresti domiciliari in attesa dell'interrogatorio del magistrato. Deve rispondere di lesioni aggravate e tentata estorsione nei confronti della madre. Poco dopo la mezzanotte di sabato è giunta al 113 la telefonata di una donna di 74 anni, che ha denunciato che il figlio che vive con lei, l'aveva aggredita. Una telefonata drammatica perché l'operatore del 113 ha udito anche le urla dall'uomo che imprecava e minacciava la mamma perché aveva avvertito la polizia. Sul posto sono giunti gli agenti della Volante che hanno trovato l'uomo in preda all'alcol, che continuava ad inveire nei confronti della madre. È arrivata anche un'ambulanza del 118 che ha condotto la donna, che aveva riportato delle contusioni, al pronto soccorso dell'ospedale «Fatebenefratelli». Dopo le medicazioni è stata dimessa con una prognosi di una settimana.

L'uomo invece è stato condotto in Questura e sono partiti gli accertamenti da parte degli agenti della Squadra mobile diretti dal vice questore Flavio Tranquillo. Si è così appurato, attraverso le dichiarazioni della donna, che da qualche tempo il figlio era solito malmenarla e tra l'altro le chiedeva di continuo del denaro. Anche alla base dell'ultima aggressione c'era la richiesta di denaro, in particolare voleva che la madre gli consegnasse il bancomat. La donna non lo ha accontentato e a quel punto sono scattate le percosse. Vedova da alcuni anni, anche in passato, ha spiegato, era stata vittima di comportamenti analoghi ma aveva ritenuto di non denunciare i maltrattamenti a cui la sottoponeva il figlio, sperando in un ravvedimento.

Ma sabato sera ha ritenuto che ormai la situazione non fosse più sostenibile, da qui la decisione di avvertire il 113.

Gli agenti della Squadra Mobile hanno informato de caso il magistrato di turno, il sostituto procuratore della Repubblica Licia Fabrizi, che ha deciso che l'uomo finisse agli arresti domiciliari, mentre la madre ha lasciato l'appartamento che condivideva con il figlio ed ora è ospitata da un altro familiare. L'uomo ha nominato come suo difensore l'avvocato Paolo De Iorio. Martedì dovrebbe essere ascoltato dal Gip Loredana Camerlengo chiamata a convalidare l'arresto.