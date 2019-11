© RIPRODUZIONE RISERVATA

Erano pronti a compiere un furto in appartamento, ma gli agenti del commissariato di Telese Terme li hanno intercettati a bordo di un'Audi A4 sventando il colpo. Verso le 21,30 di ieri sera una volante della polizia di Stato ha notato un veicolo sospetto con quattro persone a bordo che procedeva a forte velocità sulla strada statalein direzione Caianello.Dopo un inseguimento, i malviventi hanno abbandonato il veicolo e si sono dileguati nelle campagne circostanti. Nell'autovettura c'erano numerosi attrezzi atti allo scasso: quattro cacciaviti, di cui uno alterato per riuscire ad aprire gli infissi dall'esterno, una pinza, due punte da trapano alterate, una torcia, un piede di porco, dieci paia di guanti di colore nero, e sei berretti con visiera.L'Audi, priva di documenti di circolazione e assicurazione, è stata sequestrata e messa a disposizione dell'autorità giudiziaria per ulteriori attività investigative.