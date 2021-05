Benevento, ladri nella villetta, fuga con la cassaforte dopo l'allarme

Le norme anti-Covid con la zona gialla diventano meno restrittive e consentono le riaperture di negozi e ristoranti e pertanto aumentano anche le possibilità per tutti di lasciare le proprie abitazioni. I primi ad approfittarne sono stati proprio i ladri d'appartamento, che hanno fatto registrare, negli ultimi tempi, un'escalation di colpi al punto da far scattare l'allarme in diverse contrade. Ora i malviventi stanno concentrando...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati