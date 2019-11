I lavoratori degli ex Consorzi rifiuti hanno occupato la sala giunta del comune di Benevento e minacciando di lanciarsi dalla finestra. Alla base della protesta la richiesta di essere ricevuti da qualcuno dell'amministrazione, o in cambio, dall'amministratore unico dell'Asia, la società che gestisce la raccolta rifiuti in città. © RIPRODUZIONE RISERVATA