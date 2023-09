I lavori per l'asilo di Cretarossa non corrono nessun pericolo, anche perché sono già in corso. Arrivano toni ottimisti e rassicuranti da parte dell'assessore all'edilizia scolastica di Palazzo Mosti, Mario Pasquariello, dopo le rassicurazioni raccolte dal ministero dell'Istruzione. Peraltro la partita non si gioca a Roma, ma a Bruxelles: le sensazioni sono positive, ma sicurezze ancora non ce ne sono, e non ce ne potranno essere fino alla prossima settimana, all'esito del vertice a Bruxelles tra il ministro Fitto e Céline Gauer, direttrice generale della task force Ripresa e resilienza della Commissione europea.

APPROFONDIMENTI Ritorno nelle scuole-cantiere: «Ma eviteremo i doppi turni» Sos asili nido, nel Sannio promossi solo 12 progetti su 53 Pnrr, a Benevento 100 milioni di fondi: via ai lavori per l'asilo nido

La squadra dei tecnici di Bruxelles che supervisionano l'attuazione del Pnrr potrebbe, secondo le previsioni, dare il via libera non solo alle nuove strutture, ma anche alle riqualificazioni degli asili nido, restando esclusi gli interventi di manutenzione degli edifici esistenti ed i centri polifunzionali per i servizi alle famiglie. Se le previsioni dovessero trovare conferma, ne trarrebbero beneficio i progetti del capoluogo (importo 647 mila euro) e di altri venti Comuni, per un controvalore complessivo pari a 23 milioni di euro.

«Grazie al sindaco Clemente Mastella che si è mosso subito per fugare ogni possibile incertezza sulla permanenza del finanziamento spiega l'assessore Pasquariello - ho avuto la possibilità di poter avere un colloquio informale con funzionari del ministero dell'Istruzione e del Merito. Non c'è nessun rischio di definanziamento: il progetto è stato appaltato, i lavori sono in corso di svolgimento e abbiamo ricevuto un acconto sul finanziamento totale».

Affermazione in linea con la posizione dell'Anci, che qualche giorno fa aveva rivendicato a livello nazione il 91% di risorse già impegnate (36 miliardi su 40) ed alla quale aveva fatto eco il ministro Valditara, comunicando che la progettazione e l'affidamento delle opere, che un tempo impiegavano oltre 3 anni, è scesa a 7-9 mesi. Con queste premesse si possono immaginare anche i tempi per la riapertura: «Entro dicembre spiega Pasquariello - se non sopraggiungeranno imprevisti, è prevista la fine dei lavori ed il ritorno dei bambini e del personale tutto (che, temporaneamente, dovrebbero trasferirsi presso l'edificio scolastico di Capodimonte) in una sede rinnovata e, soprattutto, adeguata a tutti gli standard di sicurezza

Con riferimento all'edilizia scolastica conclude l'assessore - grazie alle risorse intercettate su diversi programmi di finanziamento, l'amministrazione comunale sta svolgendo un lavoro imponente e fondamentale per riqualificare gli istituti dove studiano i nostri ragazzi ed adeguarli agli standard di sicurezza più moderni. Come più volte ha ribadito il sindaco Mastella, quest'obiettivo è una delle priorità del nostro programma di mandato».

Fermo restando che il ministro Fitto ha più volte assicurato che tutti gli interventi saranno finanziati, gli altri progetti sanniti prima in forse e che ora vedono il disco verde dell'Ue sono quelli di Apice (1,5 milioni), Baselice (1,5 milioni), Bonea (500mila euro), Bucciano (700mila euro), Castelpagano (1,1 milioni) Cautano (73mila euro), Ceppaloni (un milione di euro), Cusano Mutri (due progetti per un totale di 2,1 milioni). E ancora Fragneto Monforte (1,1 milioni), Morcone (1,5 milioni), Paduli (800mila euro), Paupisi (160mila euro), Pesco Sannita (un milione di euro), Pietraroja (550mila euro), Pietrelcina (750mila euro), Reino (450mila euro), San Giorgio del Sannio (tre progetti, 4 milioni di euro), San Salvatore Telesino (900mila euro), Telese Terme (3,6 milioni) e Tocco Caudio (1,3 milioni). Un sospiro di sollievo da 23 milioni di euro, che compensano i tagli che sono stati previsti relativamente ai programmi di rigenerazione urbana e agli interventi contro il dissesto idrogeologico.