Lavori Pics, sospeso il mercato in piazza Cardinal Pacca a Benevento

Lavori in piazza Cardinal Pacca, meglio conosciuta dai beneventani come piazza Santamaria. Il dirigente alle Attività produttive, Alessandro Verdicchio, ha firmato oggi un'ordinanza che dispone la sospensione momentanea del tradizionale mercato rionale, che si svolge ogni martedì. In attesa che l'amministrazione comunale individui un'area alternativa per lo svolgimento del mercato, per ora verranno interrotte le attività mercatali.

Una decisione motivata dall'apertura del cantiere in piazza per il progetto Pics «I percorsi della Storia-Riqualificazione di un’area attrezzata per infopoint e accoglienza turistica», che svilupperà la mobilità e i servizi in chiave turistica restituendo alla città un ruolo centrale nell’innovazione culturale e turistica. L’obiettivo è di dotare la città di una struttura in grado di raccogliere e smistare il traffico degli autobus turistici e di creare un punto di accoglienza per visitatori.

In attesa della conclusione dei lavori, l’area di piazza Cardinal Pacca è stata infatti parzialmente transennata, ragion per cui è impossibile occupare le piazzole per il mercato che ricadono all’interno del cantiere edilizio.