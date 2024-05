Traffico impazzito e ingorghi dopo la nuova chiusura totale del ponte San Nicola. A circa una settimana dall'entrata in vigore del nuovo dispositivo, si è creata una situazione di emergenza che sembra destinata ad aumentare ulteriormente nelle prossime settimane, in considerazione dello svolgimento di una serie di eventi programmati da tempo. Malcontento, polemiche e proteste si moltiplicano da parte di pendolari, residenti nei quartieri coinvolti, come Capodimonte e Ponticelli, contrade e paesi, che per dirigersi incentro utilizzavano il ponte progettato dall'architetto Riccardo Morandi e che ora sono costretti a servirsi di via Ponticelli, diventata un autentico imbuto.

Code e disagi che riguardano anche i trasporti pubblici. Sia gli autobus urbani che quelli extraurbani, infatti, già in questi primi giorni sono rimasti imprigionati nel traffico con notevoli ritardi sulla tabella di marcia legata agli orari di arrivi e partenze delle relative corse. Non solo, gli autisti sono costretti a manovre avventate e particolari perché spesso loro stessi, a causa della limitata larghezza della strada, bloccano la circolazione nel senso opposto. I punti caldi, oltre a via Ponticelli, sono la rotonda San Pasquale, via Michelangelo Schipa e l'incrocio con via Cimitero.

L'ordinanza dirigenziale, tra l'altro già prevista e annunciata da circa un anno, con attuazione anticipata allo scorso lunedì anziché sabato primo giugno, che ha disposto la chiusura al traffico veicolare di via Hirsch-Ponte sul torrente San Nicola, nel tratto compreso tra via dei Dauni e Rotonda delle Scienze, è valida da oggi fino alle 10 di sabato 7 settembre, con la deviazione dei flussi provenienti da Capodimonte su via Ponticelli e quelli provenienti da via Paolella su Rotonda delle Scienze. In totale 110 giorni, oltre 3 mesi: è indubbio, dunque, che ci sia bisogno di ulteriori accorgimenti per cercare di ridurre le difficoltà.

«Di fronte a questa situazione - dice Vincenzo Sguera, consigliere comunale di Azione - non basta mettere il cartello "percorso consigliato" e non pensare a tutto il resto. Su queste strade alternative e obbligatorie c'è bisogno con urgenza di attuare un pattugliamento costante, quantomeno negli orari di punta conclamati, in modo da far defluire meglio il traffico. Mi rendo conto che l'organico è ridotto, ma di fronte a questa emergenza devono essere attuate delle priorità. La mattina, in particolare all'ora di pranzo, e intorno alle 17 bisogna utilizzare la polizia municipale».

Tra rabbia e rassegnazione Eugenio Mazzeo, residente nella zona Iacp del quartiere Capodimonte: «Non possiamo stare per tre mesi in queste condizioni. Andare a lavorare la mattina o uscire per commissioni è diventato davvero problematico. L'appalto andava fatto a tempo debito, chiedendo un intervento totale. Sono diversi mesi che ci arrangiamo. Ora la situazione, considerato che sono ancora aperte le scuole, è drammatica. Quantomeno si poteva aspettare metà giugno».

Da Riccardo Varricchio, residente ad Apice ma con posto di lavoro nel centro storico, arriva una proposta: «Per limitare i rallentamenti sarebbe opportuno quantomeno vietare i parcheggi alle auto in entrambi i lati in via Ponticelli e mi meraviglio che nessuno abbia pensato a questa banale situazione. Mi dispiace per i residenti, ma in questa fase c'è bisogno dei sacrifici di tutti».

L'intervento

Intanto l'assessore alle opere pubbliche, Mario Pasquariello, fornisce anche alcune precisazioni: «Confermo che l'interruzione doveva esserci dal primo giugno ma, come già ho avuto modo di spiegare, abbiamo anticipato su richiesta dell'impresa, che in questo modo avrà la possibilità di operare da subito per gli interventi finali, che consentiranno da settembre in poi di utilizzare il ponte senza più nessuna limitazione».