CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 1 Giugno 2018, 09:53 - Ultimo aggiornamento: 01-06-2018 09:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Leonardo Mansueto si è risvegliato dal coma. È stato trasferito in reparto, non ricorda nulla ma i medici della Neurorianimazione del Rummo di Benevento, hanno sciolto la prognosi. È l'unico superstite del tragico incidente sulla Fortorina, avvenuto sabato 19 maggio, che è costato la vita ai suoi genitori, Pina e Antonio Rocco. Leonardo, che era alla guida dell'auto il giorno della tragedia, è stato svegliato dai medici dal coma farmacologico dopo aver subito un delicato intervento chirurgico al cervello eseguito dal dottore Michele Marino e dalla sua equipe. Il giovane oltre al grave trauma cranico aveva riportato anche svariate fratture tra cui quella alla scapola ed al bacino, ma è fuori pericolo di vita e sembra, dato il suo stato di amnesia, che non gli sia stato detto nulla di quanto accaduto. La sorella, Enrica da quel tragico sabato è stata sempre accanto al fratello. Un giorno che per la famiglia Mansueto doveva essere uno dei più belli, visto che si erano celebrate le nozze civili di Enrica ed il suo Francesco, ma che invece si è trasformato in una tragedia immane.