Benevento, Libera ricorda Esther Johnson assassinata otto anni fa

Il coordinamento provinciale di «Libera» ricorda Esther Johnson, la donna di origini nigeriane uccisa a colpi di pistola a Benevento il 14 giugno del 2016.

Venerdì, a otto anni esatti dall’efferato omicidio, l’associazione contro tutte le mafie, guidata dal referente provinciale Michele Martino, commemora la donna vittima della tratta e della schiavitù della strada, con un corteo che partirà alle 17.45 dal piazzale antistante la stazione centrale di Benevento per poi raggiungere il luogo della memoria, nei pressi di Parco Cellarulo.

L’iniziativa «collettiva, plurale e trasversale» come definita dai promotori, è in collaborazione con l’Anpi Benevento, Cgil, Azione Cattolica, che contribuirà alla manifestazione con la lettura di poesie, la Parrocchia di Santa Maria di Costantinopoli, gli scout dell’Agesci Zona Samnium, il Cngei Sezione di Benevento, il progetto «Fuori Tratta» del Consorzio Sale della Terra, e con il gruppo «Nati per Leggere».

In chiusura della commemorazione, sul luogo del ritrovamento del corpo di Esther, saranno infine posti dei fiori.