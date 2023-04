Libri, convegni e teatro a Benevento dal 26 al 28 aprile

Oggi 26 aprile alle 18, nella libreria Barbarossa di Benevento nuovo appuntamento con l’associazione Culture e Letture aps che organizza "C'era una volta in libreria. Le favole della buonanotte e il pigiama party dei pupazzi animati". L’incontro è moderato dalle socie Elide Apice, Alda Parella, Tiziana Iannelli, Giustina Buonfino, Maria Grazia Nazzaro, Marina Caiazzo, Nadia Morelli, Alessandra Verusio.

INCONTRO CON ASMAE DACHAN

Sempre oggi, 26 aprile, l'università del Sannio propone un importante momento di riflessione per i suoi studenti sul giornalismo di prossimità ed il racconto dei diritti. Alle 11 nella sala delle letture di Palazzo De Simone, in

Piazza Arechi II, a Benevento, è previsto l'intervento di Asmae Dachan, giornalista professionista, fotografa, poeta, attivista per la pace e la non violenza e scrittrice italo-siriana. Le ragazze e i ragazzi presenti potranno dialogare con la giornalista sui temi delicatissimi come Medio Oriente, Siria, diritti umani, Islam, dialogo interreligioso e lavoro.

GIUSTINO FORTUNATO

Alle 12 di oggi (26 aprile) nell'Aula Magna dell'Università Giustino Fortunato si tiene la conferenza stampa di presentazione della IX edizione della giornata della giovane imprenditoria del sud Italia. L'ateneo è co-organizzatore, insieme all'associazione non profit Junior Achievement Italia, l'incubatore Sei Sannio e il Forum Dei Giovani, anche della competizione territoriale di "impresa in azione", il programma di educazione all'imprenditorialità che coinvolge le scuole secondarie di secondo grado della Campania e della Basilicata. Durante la conferenza stampa odierna saranno descritte le fasi delle due iniziative di cui sopra, che si terranno il 28 e 29 aprile a Benevento.

ANARCHICI DEL MATESE – 1877/1878

Il 27 alle 16.30 a Palazzo Paolo V, grazie alla collaborazione tra Università del Sannio e Istituto Storico del Risorgimento, sarà rievocato e analizzato un fatto storico accaduto nella provincia sannita nel 1877, quando una trentina di militanti anarchici tentarono di innescare la rivolta sociale e far partire dal meridione una repubblica socialista. Il convegno intitolato "Anarchici del Matese" sarà arricchito da una mostra ricca di riproduzioni di giornali e documenti dell'epoca, oltre alla proiezione di un documentario del 1976 realizzato da Ugo Gregoretti "Nel Sannio e nel Matese con gli Inti-Illimani" prodotto dalla Rai a cento anni dai fatti. Il convegno sarà trasmesso in diretta video (e anche on demand) sul sito di Radio Radicale. Saranno presenti: Luigi Razzano, Direttore Istituto Storico del Risorgimento; Nino Lombardi, Presidente della provincia di Benevento; Clemente Mastella, sindaco di Benevento; Gerardo Canfora, Rettore Unisannio; Antonella Marandola, ordinario di Diritto processuale penale all’Università del Sannio; Luigi Diego Perifano, presidente della Lega Italiana per i Diritti dell’Uomo - sezione di Benevento; Bruno Tomasiello, scrittore e il politico Walter Veltroni. Modera e conduce il dibattito il giornalista Piero Marrazzo.

CONCERTO DI SOLIDARIETA’

Il 28 aprile nella Chiesa della SS. Annunziata di Montesarchio, in piazza Umberto I, alle 19.30 si esibirà il quartetto d’archi G. B. Pergolesi (composto da elementi del teatro San Carlo di Napoli) per raccogliere fondi per la fondazione Rotary Valle Caudina.

L'ORESTE AL TEATRO COMUNALE

Sempre il 28 aprile, al Teatro comunale di Benevento, sarà in scena "L'Oreste – quando i morti uccidono i vivi" con Claudio Casadio. Una commedia scritta da Francesco Nicolini per Claudio Casadio, unico attore in scena, che narra la storia di un uomo che non ha avuto fortuna, con una storia familiare disastrosa alle spalle e rinchiuso da trent'anni in un ospedale psichiatrico, che dà vita a molteplici personaggi… La regia è di Giuseppe Marini.