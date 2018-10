Lunedì 22 Ottobre 2018, 10:00

«Per ogni cosa che accade c’è sempre la mia faccia davanti. Il responsabile unico sono io, la società ha fatto di tutto per accontentarmi e adesso tocca a me dimostrare che questa squadra ha il potenziale giusto per raggiungere l’obiettivo prefissato. Abbiamo bisogno solo di un po’ di cattiveria agonistica in più, per il resto non ho nulla di cui lamentarmi». Alla vigilia del match con il Livorno (stasera alle 21) Cristian Bucchi è perentorio: il suo Benevento è pronto a fare tesoro delle due sconfitte incassate e a riscattarsi facendo emergere i reali valori del campionato. «Non dobbiamo commettere l’errore di pensare che sia una partita abbordabile, in questo torneo non esistono gare semplici. Il Livorno venderà cara la pelle e l’importante sarà approcciare bene senza farsi prendere dalla foga di chiuderla subito».