Novità all'orizzonte nell'organizzazione della prossima festa della Madonna delle Grazie, uno degli eventi in assoluto tra i più attesi e sentiti nella comunità sannita. Dopo la delibera di giunta in cui veniva ufficializzato lo spostamento del luna park da piazza Cardinal Pacca a piazza Risorgimento, ieri nuovo dietrofront. Il parco divertimento, infatti, salvo ulteriori sorprese dell'ultima ora, verrà sistemato all'interno del terminal bus di via Sandro Pertini. Una scelta necessaria, visto che gli organizzatori del "Benevento Sport Village", in programma dal 7 al 12 luglio avevano richiesto e ottenuto dal Comune di Benevento il via libera per disporre già dal primo luglio degli spazi di piazza Risorgimento, per poter allestire nell'area diversi campetti dedicati alle attività sportive, una zona riservata ai bambini, un punto food e un palco per gli spettacoli.

«Non parlerei di problema perché già abbiamo le soluzioni utili per far coincidere i due eventi e soddisfare entrambe le parti spiega l'assessore alle Attività produttive, Luigi Ambrosone gli organizzatori di Benevento Sport Village avranno a disposizione la piazza per i giorni richiesti, così come deliberato. Il parco giochi, invece, potrebbe spostarsi nell'area del terminal, che possiede tutti i requisiti di agibilità e sicurezza per ospitarlo». Approfondimenti tecnici, dunque, già in corso, con l'amministrazione comunale e i tecnici della sicurezza scesi in campo per effettuare i primi sopralluoghi della zona. L'ok dovrebbe arrivare già all'inizio della prossima settimana, mentre è ufficialmente escluso l'utilizzo del piazzale adiacente al PalaValentino Ferrara, un'area di 2.000 metri quadri, che non è stata ritenuta sufficiente per allestire le attrazioni ludiche, considerato l'afflusso di persone che accorrono in città in quei giorni.

Quale sarà, invece, l'alternativa per i bus che sostano nello spiazzale di Venanzio Vari? «Anche questo non è un problema prosegue Ambrosone sono pochi i pullman che stazionano al terminal, circa una decina nelle ore di punta. Per il resto sono tutti autobus che arrivano e ripartono. L'ipotesi che stiamo approfondendo, evidentemente, tiene in considerazione le esigenze degli utenti del trasporto ma anche la necessità di evitare ingorghi nei pressi del terminal. Ma già tra lunedì e martedì sarà tutto definito. D'altronde parliamo di soli 4 giorni, tra cui un festivo e un prefestivo».

Il servizio bus, quindi, dopo l'ok che arriverà nella prossima settimana, verrà spostato nel piazzale ex Inps situato nei pressi del campo Mellusi. Qui sosterebbero gli autobus in attesa della partenza e sempre in questa zona avverrebbe il carico e scarico passeggeri. Possibile anche l'utilizzo congiunto di un'altra area, il piazzale nei pressi della questura. Per quanto concerne, invece, il trasferimento del mercato rionale da piazza Cardinal Pacca a via Delcogliano, altro nodo caldo dopo i rinvenimenti archeologici, è intervenuto il coordinatore regionale Anva Confesercenti Aniello Ciro Pietrofesa. «Deve essere precisato - sottolinea - che con l'amministrazione comunale, e in particolare con l'assessore Ambrosone, la nostra associazione ha sempre dialogato, così come nel trasferimento del mercato, come previsto dalla legge regionale, abbiamo avuto un confronto e un dialogo costruttivo e, insieme agli operatori del mercato, rappresentati dal presidente provinciale dell'Anva Confesercenti Benevento Marinazzo Pompeo, abbiamo proposto all'assessore la delocalizzazione del mercato in via Delcogliano».