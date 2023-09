Torna la Make Sense Campaign dal 18 al 22 settembre

Torna dal 18 al 22 settembre 2023 la Make Sense Campaign, la campagna europea di educazione e sensibilizzazione alla prevenzione dei tumori del distretto testa-collo, promossa in Italia dall'Associazione Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica (AIOCC): saranno oltre 130 i centri che, in quella settimana in Italia, organizzeranno giornate di diagnosi precoce gratuite, ad accesso libero o su prenotazione. Tra le strutture aderenti c'è l'ospedale San Pio di Benevento.

I cittadini interessati potranno recarsi all'UOC di ORL, sesto iano del Padiglione "San Pio", in via Raffaele Delcogliano senza prenotazione nei giorni 19 e 21 settembre, dalle 09 alle 13.

Nel 2020, solo in Italia, a 9.900 persone è stato diagnosticato un tumore testa-collo e 4.100 non sono sopravvissute alla malattia, cifre che fanno del carcinoma della testa e del collo il settimo tumore più comune in Europa, con un'incidenza di circa la metà rispetto al cancro del polmone ma di due volte superiore a quello del collo dell'utero.

"Hai la testa a posto? 1 sintomo per 3 settimane, 3 settimane per 1 vita" è il motto dell'edizione italiana 2023 della Make Sense Campaign.

Gli esperti sono d'accordo nel dire che, se presente anche solo uno di questi sintomi per tre settimane o più, è necessario rivolgersi al medico: dolore alla lingua, ulcere che non guariscono e/o macchie rosse o bianche in bocca; dolore alla gola; raucedine persistente; dolore e/o difficoltà a deglutire; gonfiore del collo; naso chiuso da un lato e/o perdita di sangue dal naso.

Per l'edizione 2023 la Make Sense Campaign rafforza la sua voce con una serie di podcast, curati dal conduttore radiofonico Massimo Cirri: 4 puntate da 30 minuti ognuna con ospiti due medici e un paziente, per ricordare a tutti che guarire si può. La campagna di prevenzione della Make Sense Campaign europea è promossa dalla European Head & Neck Society (EHNS) in cui ruolo attivo ha l'Aiocc, associazione italiana per lo studio e la ricerca nel campo dell'oncologia cervico-cefalica.

L'associazione non ha fini di lucro e persegue lo scopo di favorire e facilitare, attraverso iniziative scientifiche, culturali e professionali, i contatti fra quanti sono interessati ai problemi della prevenzione, della diagnosi, della terapia e della riabilitazione dei tumori e alla ricerca clinica e sperimentale in campo oncologico, relativamente al distretto testa-collo. L'elenco completo dei centri medici che partecipano all’iniziativa è disponibile sul sito dell'AIOCC.