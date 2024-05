«Questa mattina, insieme al direttore Sanitario Roberto Alfano e al direttore amministrativo Daniela Capone, ho incontrato il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, accompagnato da una delegazione di sindaci della provincia. Con loro, in un clima sereno e propositivo, di sincera collaborazione istituzionale, abbiamo discusso circa la necessità di trovare ogni possibile soluzione utile a mitigare i disagi che, al momento, investono il Pronto soccorso del presidio ospedaliero di Sant'Agata de' Goti». Così, in una nota, la manager dell'azienda ospedaliera «San Pio» Maria Morgante. «Con l'ausilio di cifre e dati - aggiunge - ho potuto sottolineare a tutti i presenti quanto la difficoltà di reperire medici di urgenza sia una drammatica realtà che non colpisce solo il territorio sannita ma è una situazione che coinvolge l'intero territorio nazionale. Per far fronte alle necessità abbiamo fatto ricorso a ogni mezzo possibile utile a reclutare personale da poter destinare alle attività del Pronto soccorso, che negli ultimi mesi è stato fortemente penalizzato da quiescenze ed esoneri di dirigenti medici dai turni notturni. Tutto ciò in attesa degli esiti del concorso unico bandito dalla Regione per il reclutamento di medici specialisti in Medicina di emergenza-urgenza per le esigenze di tutte le Aziende sanitarie della regione. Il predetto concorso, che si è concluso pochi giorni fa, non ha dato gli esiti sperati e nessun dirigente medico vincitore ha opzionato il presidio ospedaliero di Sant'Agata, né quello di Benevento».

APPROFONDIMENTI Benevento, all'Ospedale Rummo stop a specializzandi come tappabuchi: «Serve la formazione» «Rummo», body painting per le future mamme Benevento, i funerali del piccolo Emanuele: «Vivrai in eterno»

Ma il direttore generale aggiunge anche che l'azienda «continuerà a chiedere la preziosa collaborazione dei dirigenti medici attualmente in servizio che, con grande sacrificio e spirito di abnegazione, continuano a garantire la copertura dei turni h24 presso il Pronto soccorso del “Sant'Alfonso” e proseguirà a porre in essere tutte le procedure, nel rispetto della legge e delle normative vigenti, atte a reclutare medici da destinare alle attività di emergenza-urgenza dell'Aorn San Pio, mediante concorsi, manifestazioni di interesse, convenzioni e quanto altro utile e necessario».