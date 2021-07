Benevento, manoscritto antico restituito alla biblioteca diocesana

Un antichissimo manoscritto e alcuni volumi storici di pregio e valore culturale, rubati probabilmente dalla pubblica Biblioteca diocesana di Benevento, istituita nel 1753 dall'allora arcivescovo Francesco Pacca, sono stati riconsegnati all'arcidiocesi di Benevento dai carabinieri del Nucleo per la tutela del patrimonio culturale di Napoli che hanno recuperato le opere che stavano per essere vendute su siti di e-commerce.

Le indagini avevano preso il via dopo la segnalazione di monsignore Mario Iadanza, responsabile dei Beni culturali dell'Arcidiocesi di Benevento, il quale aveva allertato i carabinieri dopo che alcune persone avevano sottoposto alla sua attenzione foto pubblicate su siti specializzati per la vendita on line.

Al termine di accurate indagini i carabinieri sono riusciti a recuperare le opere in una libreria nel Lazio e a riconsegnarle.