Le piogge abbondanti ed il clima di questi giorni, hanno determinato per aiuole, giardini e marciapiedi della città l'indesiderato effetto «mini-giungla». Erba selvatica alta, cresciuta con sorprendente rapidità che sta creando problemi non solo di natura estetica, ma anche logistica in particolar modo per i marciapiedi di alcune zone che non sono facilmente percorribili. Immediatamente sono scattate le proteste, gli appelli sui social e soprattutto stanno arrivando numerose richieste di intervento presso gli uffici dell'assessorato all'ambiente. Il problema riguarda tutti i quartieri della città.

«Ogni volta dice Giuseppe Franzese siamo costretti ad alzare la voce per poter avere degli interventi di potatura e pulizia delle aiuole. Ci chiediamo, e parlo anche a nome degli abitanti del mio quartiere, Pacevecchia, perché il Comune non istituisca un servizio permanente, con conseguente appalto, che in maniera prestabilita curi la gestione degli spazi verdi pubblici». Gli fa eco Marcello Impronta: «Non mi sembra normale che per ottenere normali servizi, si debbano presentare istanze e fare pressioni».

Una mobilitazione confermata anche da Felice Presta, responsabile dell'associazione Sannio Report che raccoglie istanze dei cittadini attraverso i social: «Considerato che stavano arrivando tanti messaggi dal contenuto identico sul mancato taglio dell'erba ci siamo visti costretti a pubblicare un post per invitare i nostri numerosissimi iscritti a fermarsi in quanto il problema era noto a chi di dovere». L'assessore all'ambiente Alessandro Rosa, dal canto suo, ha spiegato che dall'inizio di questa settimana è in azione un'apposita squadra specializzata che ha già dato il via agli interventi.

«È arcinoto che purtroppo ha detto non ci sono grossi mezzi finanziari, pertanto possiamo disporre di un solo team. Alla luce di ciò appare ovvio che serviranno settimane per completare il lavoro avviato martedì, e c'è il problema che l'erba dopo che l'hai tagliata ricresce in tempi brevi, pertanto, bisogna anche adeguarsi a sopportare, almeno in questi mesi, sperando che in futuro con maggiori mezzi a disposizione si possa effettuare il servizio con maggiore tempismo e quasi in simultanea. Cerchiamo di fare del nostro meglio e monitoriamo ogni giorno la situazione del verde cittadino».

Rosa ha annunciato che il programma dei tagli riguarderà nell'ordine il rione Ferrovia, per poi passare al Rione Libertà, continuando con Capodimonte e successivamente tutta la zona alta. Ci sarà, dunque, ancora da attendere, sperando che le piogge non contribuiscano a far crescere ulteriormente l'erbaccia e di conseguenza a rendere impraticabili i giardini che specie in questi giorni diventano meta di famiglie. Nel contesto di una situazione suscettibile di miglioramenti, comunque, l'assessore ha annunciato che per l'inizio dell'estate saranno resi operativi alcuni parchi giochi nuovi in varie aree del capoluogo ed in altre saranno sostituite le vecchie obsolete giostrine. Infine, nessuna novità per quanto concerne la riapertura del bar all'interno della villa comunale. Non ci sono sviluppi nonostante vari appelli rivolti a privati.