Uso costante delle mascherine, flaconi di gel disinfettanti e guanti in lattice. Armi essenziali in tempo di pandemia, «alleati» dei tanti cittadini e lavoratori sanniti che con l'avvio della fase 2 stanno iniziando a prendere confidenza con il graduale allenamento delle restrizioni. E si intensifica la caccia alle mascherine chirurgiche, definite anche «altruiste» per la loro capacità di difendere innanzitutto il prossimo dal rischio di contagio, per le quali governo ee, come già annunciato dal commissario straordinario per l'emergenza Arcuri, hanno imposto il prezzo calmierato al pubblico di 50 centesimi più Iva (61 centesimi in totale). Per raggiungere una sufficiente copertura occorrerà ancora un po' di tempo, ma il problema resta quello di garantire stock sufficienti.In città, per esempio, qualcuno ha già esaurito i depositi e in tanti sono in attesa di riceverle. Per esempio la farmacia Mignone sul Corso Garibaldi, dalla quale confermano: «Sono finite e aspettiamo forniture». Ma la richiesta c'è, «anche di mascherine Ffp2», spiegano. Dalla farmacia Del Grosso, in via Perasso, assicurano che «sono in via di approvvigionamento, devono arrivare prima ai depositi». Disponibili, intanto, altri sei tipi di mascherine. «Farmacie Riunite di Paola Vallone» in via delle Puglie evidenzia anche l'esaurimento delle scorte di alcol e gel mentre in provincia, dalla Farmacia Viola di viale Vittorio Emanuele III a Sant'Agata de' Goti, le mascherine sono in vendita al prezzo imposto «ma ci sono state fatturate a importi maggiori», ribadiscono, sottolineando la difficoltà a reperire termometri a infrarossi, guanti e alcol. Nel Fortore, invece, a San Bartolomeo in Galdo, entrambe le farmacie (Sciarra e Vinciguerra) sono in attesa di indicazioni sulle forniture. Disponibili protezioni solo per le emergenze.IL BILANCIOTemi sui quali interviene Tommaso Cusano, della farmacia Cusano di San Salvatore Telesino, presidente provinciale Federfarma: «Avevamo previsto questo problema - dice -. A quanto pare abbiamo trovato un canale provinciale per garantire il rifornimento di mascherine al prezzo calmierato. Sembra che la Protezione civile abbia bisogno di ancora un po' di tempo per creare hub di distribuzione per poi far attingere i nostri distributori intermedi. Dalla prossima settimana si dovrebbe riuscire ad avere scorte a sufficienza. Tra l'altro nell'accordo siglato - aggiunge - è previsto anche un ristoro per chi ha venduto le mascherine in meno rispetto al costo di acquisto, ovviamente rendicontandolo». Maurizio Manna, infine, presidente dell'ordine provinciale dei farmacisti, chiarisce: «Siamo in attesa delle mascherine dalla Protezione civile, che ha imposto il prezzo di vendita. Avevamo proposto un prezzo di acquisto piuttosto, per poi stabilire un margine congruo ma sociale, perché ci rendiamo conto che si tratta di un presidio di pubblica utilità. Ad oggi dovevano essere disponibili queste nuove linee di distribuzione ma non siamo ancora pronti. Stiamo facendo fronte alla richiesta grazie alle scorte di chi le aveva». Manna ricorda che il settore «si è trovato in grande difficoltà di fronte a una domanda esplosa all'improvviso. Molti farmacisti sono caduti anche in offerte speculativa dei distributori, specie all'inizio. Tra l'altro ci ritroviamo alle prese con un mercato ignoto e a volte scivoloso, dalle autorizzazioni a tanti altri aspetti che riguardano questi dispositivi. Speriamo che ora tutto questo si regolarizzi. Vogliamo fornire all'utenza i presidi obbligatori per proteggersi dal contagio da Covid. Oltretutto Federfarma Campania - conclude - sta distribuendo kit da due mascherine per conto della Regione e a titolo gratuito alle fasce più fragili».© RIPRODUZIONE RISERVATA