Mezza città senza acqua: lunedì chiuse scuole e uffici

Mezza città senza acqua. Ecco l'ordinanza per la chiusura delle scuole e degli asili nido nelle zone interessate. In ragione dell’improvvisa rottura della condotta idrica regionale (tratta Curti-Benevento), - si legge in una nota del Comune di Benevento - la Gesesa ha comunicato la sospensione dell’erogazione idrica dalla mezzanotte di lunedì 11 settembre sino alle ore 6 di martedì 12 settembre (salvo imprevisti).

Pertanto il sindaco Clemente Mastella ha disposto, con ordinanza sindacale «motivata da ragioni di carattere sanitario e di igiene pubblica, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e di tutti gli asili nido, sia pubblici che privati, interessati dall’interruzione del servizio idrico nella giornata di lunedì 11 settembre.

Il provvedimento sindacale riserva ai datori di lavoro degli uffici pubblici e privati, interessati dalla sospensione del servizio idrico, la facoltà di valutare, in ordine alle proprie capacità tecnico-organizzative, l’opportunità o meno di disporre la chiusura degli uffici stessi».

Le zone interessate dall’interruzione del servizio idrico sono le seguenti: zona Capodimonte Iacp e intero quartiere compresa zona di Ponte Valentino fino a Contrada Saieta; zona Cancelleria, Coluonni, San Cumano e Piano Cappelle; contrade Nord (Roseto, Murata, San Chirico, San Domenico, Acquafredda, Cardoni, Ciofani, Capoiazzo, Corvacchini, Camerelle, Pestecchia, Piano Borea, san Francesco, Spezzacatene e Sponsilli); zona Torre Palazzo, San Vitale, Contrada Olivola, e zona Sant’Angelo a Piesco; zona San Liberatore, Monteguardia, Zona ASI – Ponte Valentino; distretto Via Avellino e traverse, via Perasso e traverse, Piazza Risorgimento e traverse, Via Sandro Pertini, Via Domenico Mustilli, Viale dei Rettori e traverse, via Colle Vaccino fino alla rotonda di San Pasquale e traverse, Piazza Castello e solo la parte alta del Corso Garibaldi (fino a piazza Federico Torre, via Annunziata dalla Rocca dei Rettori a via Rampa Annunziata (inclusa); distretto Viale Atlantici e traverse, Viale Mellusi e traverse, Via Calandra e traverse, Via Pietro Nenni e traverse, Via Tommaso Bucciano e traverse, Via Meomartini e traverse fino a tutta zona Cretarossa; distretto Pacevecchia (tutta la zona), Via F.

Rosselli e traverse, Via Alfredo Paolella, Viale Aldo Moro e traverse, Via A. Gramsci con traverse, Via Pacevecchia e traverse, fino a contrada Ponte delle Tavole.