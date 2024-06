Volli, volli, fortissimamente volli il centro. È questo il mantra che Clemente Mastella va ripetendo da tempo e che ha riproposto anche ieri richiamando Matteo Renzi e Carlo Calenda a smettere il wrestling politico tra loro e costruire una federazione che raggruppi le forze di centro «come l'aggregazione di Prodi» ma che «non deve essere una cosa raffazzonata altrimenti non ci interessa». Il ragionamento del leader di Noi di Centro arriva all'indomani delle Europee: la divisione tra Italia viva ed Azione ha avuto come risultato il mancato superamento della soglia di sbarramento (fissata al 4%) e l'assenza di loro rappresentanti in Europa. «Non mi dispiace per noi – precisa Mastella riferendosi alla moglie Sandra candidata – ma più per Renzi. Il nostro è stato l'unico risultato positivo della lista. Hanno parlato di un effetto Mastella, che siete voi: resteremo nella storia del Paese come un piccolo movimento locale che è riuscito a essere protagonista tra mastodonti».

LA CORSA

Quella verso Bruxelles ha consegnato a Sandra Mastella oltre 28mila preferenze in Campania, circa 13mila in provincia e 4.204 a Benevento (nel capoluogo la lista “Stati uniti d'Europa” è prima con il 24,36%). E le elezioni amministrative hanno portato alla vittoria molte fasce tricolori mastelliane. Nel quartier generale di via Aldo Moro, tra gli altri, ci sono Pasquale Iacovella appena rieletto a Casalduni, Francesco Galietta neo fascia tricolore a Melizzano, Antimo Lavorgna che proseguirà il suo mandato a San Lorenzello, Angelino Iannella vincitore a Torrecuso, Michele Iapozzuto che continuerà a guidare Colle Sannita.

«Con i voti che abbiamo - avverte Mastella - alle Regionali superiamo tranquillamente quota 100mila. Sia per questa competizione che per le Politiche non resteremo a guardare e decideremo il da farsi. Alla sinistra manca un'area centrale, non possono pensare di vincere le elezioni soltanto aumentando di un voto percentuale rispetto alle Europee scorse. Tra l'altro, mentre a livello nazionale hanno preso il 24% qui sul piano locale hanno registrato il 16%, non mi pare sia andata tanto bene. Senza il centro la sinistra non può vincere contro il centrodestra, muore. Stesso discorso per Conte ed il M5S. A Renzi e Calenda chiedo di andare d'accordo per costruire il centro. Bisogna evitare la logica dei Curiazi».



«E poiché sono generoso – aggiunge poi sorridendo - sono disposto pure a ritirare la querela nei confronti di Calenda se lui si decide a fare questa cosa». A margine della conferenza Mastella ritorna su Renzi: «L'ho sentito e ci vedremo nei prossimi giorni. Il partito va organizzato. Bisogna organizzarsi per davvero in vista delle regionali e fare anche una scelta di campo: il centro deve scegliere perché così non va». Poi l’ex ministro intervistato da “Un giorno da pecora” lancia un’idea su come costruire il centro ed individuare le figure dei leader: «Con due primarie: una per scegliere il leader del centro e un’altra per scegliere quello dell’intero centrosinistra».

IL DIARIO

Il report del diario di viaggio della campagna elettorale di Sandra Mastella. «Ho incontrato tanta gente - racconta -, stretto tante mani, raccolto il disagio dei territori. I nostri elettori li conosciamo, abbiamo con loro un rapporto continuo e diretto, ci facciamo gli auguri a Natale e Pasqua. È un modo vecchio di fare la politica? W la vecchia politica. Questo risultato ci dice che in Campania abbiamo una rete molto solida nonostante le tante competizioni comunali che non hanno consentito ai candidati di concentrarsi pienamente sulle Europee. Ci accusano di avere un tesoretto elettorale, ma noi abbiamo un tesoretto umano di persone che stanno insieme per i rapporti umani».

IL RAGIONAMENTO

«Lasciatemi dire che è stata una grande soddisfazione aver avuto 3mila voti in più di Giorgia Meloni» aggiunge lady Mastella. Insieme a Clemente e Sandra e al segretario provinciale Carmine Agostinelli c'è anche Nino Lombardi, reduce dalla vittoria a Faicchio che gli consente di mantenere salda la presidenza della Provincia di Benevento.