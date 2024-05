«La fiducia nel comandante Pugliese è fuori discussione». Clemente Mastella blinda il numero uno della polizia municipale, ribadendogli pieno sostegno. Come rivelato ieri da «Il Mattino», il responsabile dei caschi bianchi è stato destinatario nelle scorse ore di una disposizione di servizio da parte del segretario Riccardo Feola, dirigente del settore, finalizzato ad intensificare la presenza di vigili in strada, soprattutto nelle ore serali e nel fine settimane.

APPROFONDIMENTI Benevento, Trotta: alta tensione tra i lavoratori Sannio, disagi sulla Statale 87 Benevento, la giunta dà il via libera alla concessione d'uso dello stadio «Vigorito»

Non una semplice raccomandazione ma un ordine perentorio con attuazione ad horas, immediatamente recepito da Pugliese. Procedura irrituale, essendo normalmente il comandante il plenipotenziario dei servizi del Corpo.

È parso una conferma alle indiscrezioni secondo le quali il comandante sarebbe già con la valigia in mano a soli quattro mesi dalla nomina. Voci smentite con decisione dal sindaco Clemente Mastella: «Il comandante della Polizia municipale gode della mia assoluta, indiscutibile e salda fiducia. Lo dico a chiare lettere: insinuazioni malevole e spifferi di corridoio valgono zero. La mia fiducia nel comandante è fuori discussione. I rapporti tra il segretario Feola e il comandante Pugliese sono tanto distesi quanto civili. Ne ero certo, tuttavia entrambi me lo hanno ribadito in queste ore.

Un canonico carteggio sulle modalità tecniche di applicazione di un indirizzo amministrativo rientra nell'ambito della più normale fisiologia amministrativa: si evitino goffi tentativi di scatenare tempeste in un bicchiere d'acqua. L'esigenza di garantire il maggior numero possibile di agenti sul territorio è un mio preciso indirizzo politico, e il dialogo epistolare tra il segretario generale e il comandante della Municipale mostra la volontà di entrambi di concretizzarlo, segno di una corale volontà della struttura burocratica di mettere in pratica la direttiva politica, così come si conviene. È opportuno, naturalmente, che siano poi i vertici degli apparati burocratici a ponderare gli ambiti operativi e gestionali. La Polizia municipale - conclude Mastella - opera a servizio dei cittadini per garantire legalità, sicurezza e decoro: è ciò che Pugliese finora sta facendo egregiamente. Il resto è chiacchiericcio».

Spifferi di cattivi rapporti con il comandante erano giunti anche da ambienti della maggioranza. Tra i principali indiziati c’è il presidente della commissione Traffico Antonio Picariello, che però getta acqua sul fuoco: «Condivido pienamente la linea dettata dal segretario Feola, su preciso indirizzo del sindaco Mastella: ci vogliono più vigili in strada. Ho sentito il primo cittadino nelle scorse ore, confermandogli il mio pieno e mai discusso sostegno a questo approccio amministrativo. Le questioni organizzative del servizio le lascio a chi ne ha competenza. L’assenza del comandante in commissione? Sono certo che Pugliese non mancherà di accogliere i nostri prossimi inviti per fornire il suo prezioso contributo di conoscenza».

La vicenda ha fatto accendere i fari anche dell’opposizione sui rapporti tra amministrazione e Comando dei vigili: «Per la Polizia municipale - rileva il consigliere del Misto Francesco Farese - la situazione nei prossimi anni non potrà che peggiorare. Ciò non è un cattivo presagio, ma dipende esclusivamente dalle scelte politiche dell'amministrazione che ha tagliato le risorse economiche destinate ai vigili. I numeri sono chiari e non mentono. Nel 2023 erano stati stanziati in Bilancio, nel programma Polizia locale, 1 milione 692mila euro. Nel 2024 la previsione è scesa a 1 milione 592mila euro, nel 2025 a 1 milione 512mila euro, nel 2026 addirittura a 1 milione 392mila euro.

Con il Bilancio approvato a gennaio, l’amministrazione ha tagliato la spesa di 300mila euro in 3 anni. Come può ora la stessa amministrazione lamentare la carenza di vigili in strada e imporre ordini spot? Spero non sia l'ennesima trovata elettorale per gettare po’ di fumo negli occhi ai cittadini nei giorni che precedono le elezioni europee con la “città sicura”. Stigmatizzo anche io - conclude Farese - la sgrammaticata condotta sul piano istituzionale del comandante, che ha più volte rifiutato di partecipare alla commissione Traffico su questioni di interesse. Così come ho attaccato a viso aperto la gestione della municipale su alcuni fenomeni come il contrasto ai parcheggiatori abusivi».