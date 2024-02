Incoming, ecco il portale BeneventoTurismo.it

Turismo, Benevento migliora la sua presenza sul web. Il sindaco Clemente Mastella e l'assessore al settore Attilio Cappa comunicano il debutto del portale ufficiale BeneventoTurismo.it, dedicato a chi vuole scoprire la città, la sua storia e i numerosi eventi in calendario lungo il corso dell'anno.

Nella sezione «Scopri la Città» spazio ai cenni storici e alle principali attrazioni monumentali, artistiche e culturali della città.

La sezione «Eventi» è invece un vero e proprio calendario-agenda a disposizione del turista che così può essere costantemente aggiornato sugli avvenimenti da non perdere in città. Un'ulteriore sezione del portale è invece dedicata ai servizi al turista con informazioni utili sulle strutture che in città garantiscono l'ospitalità (bed and breakfast, hotel, agriturismi).

«L'amministrazione punta in maniera decisa sul turismo: crediamo sia uno degli asset principali per lo sviluppo dell'economia cittadina. Il nuovo portale - evidenziano Mastella e Cappa - è un progetto innovativo che grazie ad un aggiornamento costante e una facile accessibilità diverrà un importante, primo punto di contatto con chi ha deciso di visitare la città oppure è alla ricerca di informazioni sulla sua bellezza, sugli eventi culturali e gli spettacoli in programma, sulle possibilità di pernottare: insomma una vetrina per attrarre il turista e stimolarne la volontà di visitare Benevento».