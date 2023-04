«Sto pensando, e ne ragionerò con i miei consiglieri e con le persone che lo desiderano, purché scevre da pregiudizi ideologici, di limitare in varie parti della città, la circolazione a 30km all'ora. E questo per contenere un inquinamento che incide sulla salute dei cittadini, causando malattie respiratorie spesso anche gravi». Pensieri e parole del sindaco di Benevento, Clemente Mastella, che tramite un post social, lancia un'idea, che potrebbe trasformarsi in ordinanza, con la finalità di ridurre gli incidenti, incoraggiando un'alternativa alla mobilità dei mezzi privati e aumentando la sicurezza per pedoni e ciclisti.

APPROFONDIMENTI Benevento: tassa rifiuti più leggera, sconti per b&b e agriturismi Benevento al freddo: caloriferi fino al 15 aprile Giunta, ok all’adozione di un logo del Comune per finalità turistiche

«Un limite di velocità di 30 chilometri orari avrebbe un impatto positivo: meno incidenti, inquinamento ambientale e acustico ridotti, e una maggiore fluidità nel traffico. Inoltre una velocità ridotta consentirebbe una frenata più rapida, con minori conseguenze in caso di incidente - spiega il sindaco -. Al momento è uno stimolo che voglio dare ai miei consiglieri comunali e su cui io sto riflettendo con attenzione. Va verificato prosegue - con gli uffici tecnici su dove si può applicare, ovviamente. Ci stiamo lavorando. Credo che si debba analizzare ovviamente la questione della mobilità in senso anche più largo».

Si tratterebbe di una vera e propria rivoluzione della mobilità in città, già iniziata nei giorni scorsi, con l'ordinanza dell'Ufficio tecnico del traffico del 24 marzo che ha istituito il limite massimo di velocità di 10km/h con rallentatori ottici nella prima traversa di sinistra di via Galanti, al rione Libertà, per eliminare lo stato di pericolosità causato dalle velocità elevate dei veicoli, che transitano su una strada già di ridotte dimensioni e con portoni delle abitazioni, dove vivono anche bambini e disabili, che vi si affacciano direttamente. In città, infatti, secondo i dati AciIstat, avviene oltre il 70% degli incidenti stradali e tra le prime cause in assoluto c'è proprio l'eccesso di velocità.



«Un obiettivo che possiamo cercare di raggiungere - ha sottolineato l'assessore al Traffico del Comune Attilio Cappa -. È da qua che possiamo costruire la cultura di una città e questa rappresenta già la strategia di altre realtà in Italia. L'obiettivo è quello di offrire una nuova visione di mobilità, sempre più green e a 360 gradi con l'aumento della rete di piste ciclabili». L'obiettivo «Città 30» lanciato da Mastella, sarà raggiunto a giugno da Bologna, poi sarà la volta di metropoli come Torino e Milano, così come Parma entro il 2024 diventerà una «Città 30». La prima città a introdurre un limite di velocità, già nel 2021, è stata invece Olbia.

Sposa in pieno il progetto l'assessore all'Ambiente, Alessandro Rosa. «Città 30 è sinonimo di civiltà. È un intervento che consente di moderare il traffico e nasce per consentire una migliore convivenza tra auto, pedoni e ciclisti. Inoltre comporterebbe una riduzione del numero di incidenti, dell'inquinamento e delle polveri sottili. È un'idea che dimostra la sensibilità di questa amministrazione nei confronti delle tematiche ambientali». Questa iniziativa, spiega il comandante della polizia municipale, Fioravante Bosco, «gioverebbe particolarmente nelle zone del centro storico e delle strade limitrofe, molto affollate e frequentate, dove in molti non rispettano i limiti di velocità. La testimonianza sono i numerosi incidenti e le 25 patenti ritirate per eccesso di velocità da inizio anno. Inoltre l'impatto tra un'automobile che viaggia a 50 chilometri orari e un pedone è quasi sempre fatale per l'utente leggero della strada, e al contrario l'impatto a 30 chilometri non è quasi mai letale e offre ampie rassicurazioni sulla minore gravità delle conseguenze».