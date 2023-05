Capri espiatori e disaster movie: veleni Pd-Mastella

Amministrazione comunale, stop allo scaricabarile. La segreteria cittadina del Pd, guidata da Francesco Zoino, in una nota polemizza con primo cittadino del capoluogo in relazione ai vari “disguidi” che si sono susseguiti nei giorni scorsi a palazzo Mosti a proposito degli atti sui conti. «Tocca fare presente al sindaco Clemente Mastella - recita la nota - che è stato eletto per governare la città di Benevento. Lui è la figura all'apice di una squadra di governo che ha messo in piedi. Lui ha la responsabilità dei fallimenti di questa amministrazione: i continui ritardi nella costruzione del depuratore, i cantieri subito bloccati perché si vuol costruire dove non si può costruire, le tabelle portate in consiglio comunale in cui la somma non fa il totale».

«Ci sembra corretto - proseguono i vertici cittadini dei Dem - che all'interno della squadra di governo e dell'apparato burocratico vengano identificati responsabilità più precise, ma ciò non toglie che tutto è riconducibile sempre e comunque alla massima carica istituzionale; funziona così ovunque, nel pubblico come nel privato. È il sindaco Mastella che ha la responsabilità di scegliersi i collaboratori e di affidare loro le giuste responsabilità. È lui che dà gli ordini ai marinai che porteranno la nave a schiantarsi contro l'iceberg. È inutile che cerchi di puntare il dito contro funzionari, dirigenti, tecnici della soprintendenza o commissari governativi.

Quando si ricoprono ruoli di comando bisogna prendersi delle responsabilità».

Pronta la replica dei capigruppo mastelliani a palazzo Mosti: «Continuiamo a chiederci come il Partito democratico di questa città abbia il pudore di impartire lezioni di buona amministrazione. Loro parlano di iceberg, ma il loro naufragio amministrativo farebbe quello sì impallidire il Titanic. La città non ha dimenticato. Non ha dimenticato il disastro dei debiti e un Comune lasciato in default. Non ha dimenticato l'ex Malies, un'incompiuta nel cuore della città a perenne memoria delle loro capacità amministrative. E le gru che facevano capolino come ecomostri: in aria e a rischio. Ancora, il mamozio e il degrado dei parchi. Per non parlare dei teatri chiusi, indecoroso segno di una città intristita e senza slancio, senza nessun monumento illuminato. E ancora un sistema di depurazione all'anno zero. Il film che il Pd ha mandato in onda è stato un disaster movie.

L'amministrazione di Clemente Mastella - aggiungono - è quella che crea nuove condizioni di prosperità».