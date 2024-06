«Abbelliremo piazza Duomo con un bel giardino». Forse a molti le parole pronunciate da Clemente Mastella nel presentare il restyling di piazza Cardinal Pacca sono suonate criptiche. Dove potrà mai sorgere un giardino nello spazio prospiciente la Cattedrale, oggi occupato da una distesa di basoli solcata ogni giorno da migliaia di auto? La risposta è nella nuova stagione dei Pics, ovvero nella programmazione 2021/27 dei fondi europei.

La riqualificazione dell'area nodale piazza Duomo-piazza Orsini è la priorità assoluta dell'amministrazione comunale nel definire il pacchetto di opere da presentare in Regione per l'ammissione a finanziamento. E sui tavoli di Palazzo Mosti cominciano già a circolare le prime tracce di lavoro, sollecitate anche dall'invito ad accelerare la redazione delle progettazioni preliminari dei Pics rivolto ai tecnici comunali dai funzionari della struttura di assistenza tecnica di Palazzo Santa Lucia nel corso del summit svoltosi a Napoli un mese fa. All'interno della nuova programmazione, il Comune di Benevento, stando a quanto anticipato dai referenti regionali, conterà su un budget rivisto al rialzo rispetto ai 15,7 milioni del precedente «Programma integrato città sostenibile» appena andato in archivio.

La provvista dovrebbe sfiorare i 20 milioni, ma i tempi stringono e già bisogna accelerare per evitare sforamenti sulla data ultima di rendicontazione che nella precedente programmazione hanno investito diversi Comuni della Campania, compreso quello beneventano proprio per piazza Pacca, rimasta «scoperta» per 160mila euro.

È in tale contesto che vanno inserite le anticipazioni rese tre sere fa dal primo cittadino. Non una mera intenzione ma uno spoiler di ciò che negli uffici municipali sta iniziando a prendere forma, ancorché in embrione. Ne sono un chiaro indizio i rendering realizzati dalla società autrice della progettazione di fattibilità tecnico-economica dell'immobile di piazza Duomo, mostrati al pubblico nel corso della presentazione svoltasi qualche giorno fa in piazza Roma. Tra i disegni stilati dai tecnici incaricati con funzione di contesto compare anche il probabile nuovo look di piazza Orsini, che sarà completamente riscritto.

La piazza-giardino cui ha fatto riferimento il sindaco Mastella sorgerà sul lato sinistro della Cattedrale guardando la facciata, laddove oggi corre il tratto di strada che fiancheggia lo slargo per lungo tempo adibito a parcheggio. Al posto della strada verrà realizzata una piazza pedonale con pavimentazione in pietra chiara, consona alla importanza dei luoghi, piante da ombra e sedute. In pratica, una vera piazza, ciò che è sempre mancato in quell'area sempre al centro delle polemiche. L'esigenza di dare sfogo alla viabilità verrà assolta dallo spostamento della sede stradale nello spazio attualmente occupato dal parcheggio chiuso, il che comporterà rendere carrabile il primissimo tratto di corso Garibaldi da dove si svolterà su via Goduti per raggiungere la parte bassa della città.

Un riassetto che potrebbe comportare un'altra, significativa novità. I tecnici comunali stanno studiando la possibilità di pedonalizzare completamente l'area prospiciente il Duomo, dalla gradinata d'ingresso al cosiddetto Mamozio. Una estensione del sagrato che consentirebbe finalmente di dare respiro alla chiesa - monumento, sottraendola a gas di scarico e rischi di investimento dei pedoni. In tale prospettiva, il traffico proveniente da corso Dante sarebbe dirottato su corso Vittorio Emanuele.

Scenari che chiaramente dovranno trovare conferma nelle prossime settimane. Così come l'altra anticipazione fornita da Mastella nel tagliare il nastro di piazza Pacca. Il Comune sta verificando la fattibilità della creazione di un collegamento diretto tra piazza Pacca e il Teatro Romano. L'opportunità è data dalla esistenza di un varco all'interno delle Mura medievali, lungo la quinta di fondo della piazza. Di lì, in poche centinaia di metri, si ha accesso alla parte retrostante del Teatro. Un nuovo percorso turistico che accentuerebbe la valenza dell'infopoint e della connessa fermata bus.