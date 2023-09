Benevento, Mastella e Rosa: «Pnrr, nell'ex Laser impianto per imballaggi multimateriale»

Il sindaco di Benevento Clemente Mastella e l'assessore all'Ambiente Alessandro Rosa hanno annunciato che sono stati aggiudicati i lavori per la realizzazione di un impianto di lavorazione degli imballaggi multimateriale che sorgerà nella struttura ex Laser di contrada Olivola. «La Coparm srl eseguirà l'intervento - fanno sapere - per un importo complessivo di 2 milioni 229mila euro, finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza».

Per Mastella e Rosa si tratta del «passaggio decisivo per riqualificare un immobile che era in disuso, come quello ex Laser, e che invece diventerà un presidio di importanza strategica nella filiera della selezione, recupero e del riuso del multimateriale leggero (plastica, carta e cartone).

Ringraziamo il settore Ambiente e l'Asia che hanno lavorato per raccogliere i fondi e portare a termine l'iter di aggiudicazione. La città sarà dotata di un impianto sostenibile e sicuro che permetterà un ulteriore incremento delle percentuali di differenziazione e riciclo dei rifiuti. Il primato nazionale ottenuto sui fondi Pnrr - concludono - continua a produrre risultati concreti e tangibili».