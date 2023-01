Maltempo a Benevento, Mastella chiede lo stato di calamità: servono fondi le aree colpite

Stato di calamità naturale per Benevento. La richiesta avanzata dal sindaco Clemente Mastella per l'ondata di maltempo che ha interessato il territorio della sua città nel periodo compreso tra martedì 17 e sabato 21 gennaio scorso. Nell'istanza il sindaco evidenzia «i gravi danni alla viabilità» provocati dalle violente precipitazioni piovose e dalle forti raffiche di vento sia nel centro urbano, sia nelle aree periferiche. Nelle contrade, in particolare, si sono registrate frane e smottamenti e in alcune di esse l'esondazione del fiume Calore.

I danni causati dalle perturbazioni, di entità di gran lunga superiore alle previsioni, sono stati pesanti soprattutto in alcune zone rurali della città. Per fronteggiare l'emergenza e mitigarne i disagi, il Comune si è avvalso di ditte private specializzate con notevole aggravio di costi per le casse comunali. Mastella sollecita dunque lo stanziamento di risorse eccezionali per il ristoro delle spese sostenute, il ripristino dello stato dei luoghi e lo svolgimento di attività di prevenzione idrogeologica. La domanda è stata inviata al presidente della Giunta regionale, al responsabile della Protezione civile regionale, al presidente della Provincia di Benevento, al Genio civile di Benevento e per conoscenza al Prefetto di Benevento.