Sabato 14 Settembre 2019, 12:00

«Va messo un punto e accapo a questa situazione». Stavolta non c'è stato bisogno di sollecitarlo, il sindaco ha alzato la paletta dell'alt, di fronte ad una deriva di dichiarazioni tutte interne alla maggioranza, una coalizione che rischia spesso di farsi male da sola. In verità negli ultimi tempi, le truppe che sostengono il governo Mastella non hanno offerto una bella immagine. Molti, più che proporre idee per il bene della città, preferiscono lasciarsi andare all'inciucio, alle illazioni, al chiacchiericcio. Gruppi e gruppuscoli l'un contro l'altro armato che offuscano pure ciò che di buono, molto o poco che sia, l'amministrazione produce. Per non dire di coloro che sistematicamente intendono far fruttare la loro presenza in consiglio a fini personali.