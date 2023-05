Benevento, career day per i talent dell’information technology: previste nuove assunzioni

Sarà Inter–Milan, il derby tutto italiano della semifinale di ritorno di Champions League, a fare da cornice al nuovo career day Microgame, presso la sede di Benevento, dedicato alla ricerca di talenti nel campo dell’It e dell’analisi dati. L’evento si svolgerà in concomitanza con la semifinale di Champions che vedrà impegnate il prossimo martedì 16 maggio le due big italiane. Dopo una breve presentazione dell’iniziativa e dell’azienda, seguirà la proiezione del match e il commento degli esperti dell’ufficio quote.

I partecipanti potranno così approfondire le procedure tecniche e le innovazioni informatiche che regimentano il flusso delle puntate, sia pre-match che live.

Un focus sul mondo del gaming che consentirà al contempo di candidarsi alle posizioni lavorative aperte in Microgame. I colloqui individuali si svolgeranno sia durante l’evento che nei giorni successivi. Lo start è programmato alle 18 presso la sede Microgame di contrada Olivola. Disponibile anche una navetta che partirà da piazza Risorgimento alle 17.45.

All’iniziativa, che si svolgerà con il supporto dell’Università degli Studi del Sannio e dell’Università Giustino Fortunato, sono invitati a partecipare gli studenti delle discipline Stem che vogliano candidarsi per le posizioni aperte nella divisione betting come nelle altre divisioni Microgame. Per partecipare sarà necessario inviare la propria candidatura, corredata di Curriculum Vitae, entro il 14 maggio a segreteria@microgame.it.