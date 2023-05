Mobilità sostenibile, De Stasio interroga la maggioranza

Il consigliere comunale di 'Prima Benevento', Rosetta De Stasio, ha presentato un'interrogazione all'assessore ai Trasporti e Mobilità, Attilio Cappa, per chiedere di sapere quando e se si intenda ripristinare la convenzione relativa alla utilizzazione a Benevento di monopattini, scooter e bici elettriche.

«La società spagnola Reby - scrive De Stasio -, che aveva presentato al Comune di Benevento un progetto sperimentale relativo alla messa a disposizione ed utilizzazione di monopattini e scooter elettrici con un noleggio/convenzione programmato per 18 mesi (fino al prossimo 30 giugno), ha ritirato nello scorso mese di gennaio, i mezzi per 'aggiornamenti tecnici'.

Ma nel frattempo la Reby ha deciso di lasciare l’Italia e quindi il servizio non verrà ripristinato».



«Dalla stampa - continua il consigliere di opposizione - si è appreso che l’Amministrazione comunale sarebbe alla ricerca di una nuova partnership cui affidare la mobilità green previa manifestazione di interesse e successiva gara d’appalto. Considerati la recente apertura di svariati cantieri e l'approssimarsi dell'estate, una mobilità alternativa appare assolutamente necessaria ed urgente. Quest'ultima è comunque auspicabile perché contribuirebbe a ridurre l'inquinamento».



«Dunque - conclude De Stasio - ho chiesto all’assessore Cappa se e quando intende procedere, come aveva preannunciato oltre un mese addietro, con una manifestazione di interesse e conseguente gara d’appalto per portare in città una nova società che gestisca, con monopattini, scooter e bici elettriche, la mobilità sostenibile alternativa all’uso dei mezzi di trasporto tradizionali. Ho chiesto, infine, se ha adottato eventuali altri provvedimenti per risolvere o comunque rendere meno grave il problema del traffico e del conseguente inquinamento in città».