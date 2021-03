Benevento, il monitoraggio del Covid rimandato alla fine della zona rossa

L'inizio della nuova campagna di prevenzione e monitoraggio della diffusione del Covid-19 attraverso l'utilizzo di tamponi antigenici rapidi, prevista per lunedì 15 marzo, verrà posticipato al termine del periodo di vigenza in Campania della misura della «zona rossa». A renderlo noto è il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, che spiega: «È una decisione assunta d'intesa con l'Asl, l'Ordine dei Medici, l'Ordine delle professioni infermieristiche e la Provincia per salvaguardare la salute dei cittadini fragili per condizioni fisiche o età in un momento in cui la diffusione del virus ha fatto registrare una pericolosa impennata e conseguentemente è stata adottata la misura della zona rossa. Crediamo infatti che, nonostante la macchina organizzativa fosse già pronta a partire, sarebbe stato illogico costringere i cittadini più fragili, e i loro accompagnatori, a spostarsi dalle proprie abitazioni in un momento in cui, al contrario, occorre invece salvaguardarli evitando contatti a rischio o possibili assembramenti».

Di qui, quindi, la decisione del rinvio assunta di comune accordo tra tutti gli attori che avrebbero dovuto partecipare all'importante azione di monitoraggio della curva epidemiologica mediante la somministrazione gratuita di circa 6mila test antigenici.

